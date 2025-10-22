Geral

Pela Zona Norte
Notícia

Com limpeza de lixões e retomada do "bota-fora" da Codeca, programa Caxias Mais Limpa começa neste final de semana

Mutirão terá início às 8h deste sábado nas ruas Olímpio Susin e Jacob Susin, no bairro Portal da Maestra 

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS