Com limpeza de lixões e retomada do "bota-fora" da Codeca, programa Caxias Mais Limpa começa neste final de semana

Materiais seletivos que a coleta regular não recolhe poderão ser descartados pela comunidade nos bairros Portal da Maestra, Belo Horizonte e Santa Fé, neste sábado (25), em Caxias do Sul.
Pneus, móveis, eletrodomésticos, colchões, sofás, vidros e metais serão recolhidos na primeira ação do programa Caxias Mais Limpa, que prevê também o recolhimento de carros abandonados e limpezas de áreas verdes. A ação não recolhe materiais de construção.
A partir das 8h deste sábado, os trabalhos vão se concentrar na limpeza dos lixões das ruas Olímpio Susin e Jacob Susin, no Portal da Maestra. Após a limpeza, segundo a prefeitura, serão instaladas placas informativas com telefones de denúncia e câmeras de monitoramento.
O Caxias Mais Limpa prevê também a retomada do bota-fora da Codeca. Equipes da companhia vão recolher, das 8h às 16h, grandes itens descartados pela comunidade da Zona Norte.
A ação tem a parceria das Associações de Moradores de Bairros (Amob's) e é um esforço das secretarias do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Gestão Urbana, de Obras (SMO), de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), da Segurança Pública e Proteção Social, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), da Coordenadoria de Relações Comunitárias e da Codeca.
No sábado seguinte, 1º de novembro, o bota-fora e demais ações do Caxias Mais Limpa serão realizados nos bairros Vila Ipê, Canyon e Colina do Sol.