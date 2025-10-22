Com limpeza de lixões e retomada do "bota-fora" da Codeca, programa Caxias Mais Limpa começa neste final de semana

Entulhos poderão ser descartados neste final de semana na Zona Norte de Caxias. Codeca / Divulgação

Materiais seletivos que a coleta regular não recolhe poderão ser descartados pela comunidade nos bairros Portal da Maestra, Belo Horizonte e Santa Fé, neste sábado (25), em Caxias do Sul.

Leia Mais Em função de pouco público, seis bairros de Caxias deixarão de ter feiras do agricultor

Pneus, móveis, eletrodomésticos, colchões, sofás, vidros e metais serão recolhidos na primeira ação do programa Caxias Mais Limpa, que prevê também o recolhimento de carros abandonados e limpezas de áreas verdes. A ação não recolhe materiais de construção.

A partir das 8h deste sábado, os trabalhos vão se concentrar na limpeza dos lixões das ruas Olímpio Susin e Jacob Susin, no Portal da Maestra. Após a limpeza, segundo a prefeitura, serão instaladas placas informativas com telefones de denúncia e câmeras de monitoramento.

O Caxias Mais Limpa prevê também a retomada do bota-fora da Codeca. Equipes da companhia vão recolher, das 8h às 16h, grandes itens descartados pela comunidade da Zona Norte.

A ação tem a parceria das Associações de Moradores de Bairros (Amob's) e é um esforço das secretarias do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Gestão Urbana, de Obras (SMO), de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), da Segurança Pública e Proteção Social, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), da Coordenadoria de Relações Comunitárias e da Codeca.