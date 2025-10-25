Geral

Educação
Notícia

Com investimento de R$ 1,8 milhão, obra de manutenção do Colégio Imigrante, em Caxias do Sul, tem início autorizado

Empresa responsável tem 360 dias para concluir as melhorias

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS