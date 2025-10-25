Com investimento de R$ 1,8 milhão, obra de manutenção do Colégio Imigrante, em Caxias do Sul, tem início autorizado

O investimento no colégio é feito por meio da Contratação Simplificada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Foi autorizado o início das obras de manutenção do Colégio Estadual Imigrante, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. O anúncio foi feito na sexta-feira (24) pelo governo do Estado, e os trabalhos custarão R$ 1,8 milhão.

Segundo o Estado, serão feitas melhorias na cobertura, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, recuperação dos pisos, das paredes e dos forros, recuperação das pinturas, além de manutenção dos muros, das telas e do acesso escolar.

A fiscalização dos serviços é realizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul. A empresa responsável pela obra tem, agora, 360 dias para concluir as melhorias.