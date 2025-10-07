Geral

Obra concluída
Notícia

Com estrutura ampliada, Centro de Saúde de Flores da Cunha inicia atendimentos

Novo espaço foi inaugurado no sábado. Odontologia, psicologia e nutrição são as primeiras especialidades em operação

Pablo Ribeiro

