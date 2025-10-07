Com estrutura ampliada, Centro de Saúde de Flores da Cunha inicia atendimentos

São mais de mil metros quadrados distribuídos em quatro andares. Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Flores da Cunha oficializou, no último sábado (4), a entrega da ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi. Iniciada em janeiro de 2022 e paralisada temporariamente por um embargo em agosto de 2023, a obra foi retomada e concluída neste ano, somando mais de mil metros quadrados distribuídos em quatro andares. O investimento para a construção do espaço foi de aproximadamente R$ 5 milhões.

O primeiro andar abriga a recepção e o setor da saúde da mulher; o segundo andar, a pediatria, a nutrição e a sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer; o terceiro, o atendimento odontológico; e o último pavimento, os consultórios de psicologia e uma sala multiuso.