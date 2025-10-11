Com espumantes, drinques e grostoli, Fenachamp oferece experiências para diferentes públicos

Evento ocorre nos Pavilhões da Fenachamp e celebra uma das bebidas mais tradicionais da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Outubro é tempo de brindar em Garibaldi. Desde a última semana a cidade celebra sua maior festa, tendo o espumante em destaque. Oficialmente aberta desde o dia 2, a Fenachamp 2025 se estende pelos próximos três finais de semana, com programação intensa e opções democráticas para quem busca entretenimento, gastronomia e sabores elaborados.

Com 18 vinícolas participantes, área de alimentação e espaço de recreação infantil, o evento espera atrair mais de 70 mil visitantes até o fim do mês. Aberto de sexta a domingo, nos pavilhões da Fenachamp, a festa está preparada para receber públicos distintos.

Ao acessar os pavilhões, o visitante encontra 16 casinhas típicas da colonização italiana, onde artesões locais expõem e vendem seus produtos. A cada final de semana mudam os expositores, ampliando a variedade de produtos à venda.

Na entrada do evento, os visitantes se deparam com um mural elaborado pelo artista Renam Canzi. A pintura mescla elementos da região, com araucárias, parreirais e quero-queros, sendo um dos principais espaços de registros. Ao lado, foi instalado um cenário que retrata o interior de uma antiga casa italiana, contudo, de cabeça para baixo — outro espaço convidativo para fotos no evento.

Brindes para todos os públicos

Na maior festa regional que celebra o espumante, há opções para todos os públicos, com rótulos de entrada, bebidas complexas em aroma, cor e sabor, além de opções sem álcool e sucos.

Conforme Talita Verzeletti, enóloga e sommelier da Vinícola Courmayer, essa versatilidade foi construída a partir dos diferentes perfis de visitantes, que incluem iniciantes no mundo do espumante, degustadores de longa data, pessoas que não consomem álcool e crianças. A especialista lista algumas dicas para quem têm dúvidas de como aproveitar o evento:

Para iniciantes: o mais indicado são rótulos adocicados e suaves, como o moscatel e o prosecco. Para acompanhar, o moscatel vai bem com grostoli e doces. Com o prosecco, a aposta é a tábua de frios.

Para degustadores: os clássicos brut, extra brut e nature trazem complexidade na boca e combinam com refeições mais encorpadas, como pizza, massas e carnes.

Zero álcool com sabor: as versões de espumante zero álcool se popularizaram entre as vinícolas, sendo possível encontrar opções que podem ser degustadas por adultos e crianças. Ainda, há sucos de fruta e o clássico de uva.

Talita Verzeletti, enóloga e sommelier da Vinícola Courmayer, indica rótulos para iniciantes e apreciadores de espumantes. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir de R$ 35 é possível comprar uma garrafa para degustar no local. Mas também há a opção de doses, para aqueles que preferem explorar a pluralidade que a festa oferece. Os valores partem de R$ 15.

Fora do óbvio

Novidade nessa edição, a Fenachamp conta com um estande que serve drinques elaborados com espumante, o Vevê Aperitivo. São cinco opções de bebidas, que vão desde os clássicos Aperol Spritz, Limoncello Spritz e Negroni, até versões curiosas.

Os destaques são o Bah Tchê, que leva erva-mate e moscatel e a Caipirinha de Espumante, que também é feita com a variedade moscatel. Cada dose custa R$ 45 e o refil (segunda dose) sai por R$ 39.

Para quem prefere se manter nos espumantes tradicionais, a aposta do sommelier da Cooperativa Vinícola Garibaldi André Luis Rech é o Sur Lie, um espumante nature que contém mais leveduras. Na prática, a bebida tem sabor e aroma intensificados, fazendo referência ao fermento do pão.

Os acompanhamentos sugeridos são pizzas, massas, polenta, queijos e salames. O rótulo é vendido exclusivamente pela Garibaldi por R$ 250 a garrafa.

Fartura em doces e salgados

Outra novidade na edição deste ano são os mais de 1,7 mil espaços para sentar, o que representa quase o dobro disponibilizado na última edição. Além dos tradicionais ambientes das vinícolas, o público tem à disposição dois espaços de alimentação para se aconchegar.

Com 17 espaços gastronômicos, o evento conta com opções que vão desde pratos quentes até doces e versões sem glúten, zero lactose e veganas. Aliás, todas as sugestões de acompanhamento das bebidas são encontradas no evento — inclusive os grostolis, iguaria que se consolidou em Garibaldi pelo Festival do Grostoli. Os pedidos podem ser feitos nas mesas, por meio de um aplicativo.

A estreia desta edição é a Vegettaria, espaço com pratos 100% veganos, direcionado ao público com restrições alimentares. Estão disponíveis no estande mini tortinhas doces, churros com doce de leite, croquete de soja, coxinha de jaca, notgod (cachorro-quente com cenoura), tortei com tomate seco, mini pizza e sorvete de lavanda. Os pratos podem ser adquiridos a partir de R$ 14.

Serviço

O que: Fenachamp 2025

Quando: de 2 a 26 de outubro, sempre nas sextas, sábados e domingos

Horários: sextas - 18h a meia-noite; sábados - 16h30min às 22h30min; domingos - 11h às 20h com entrada gratuita das 11h às 14h

Onde: Pavilhões da Fenachamp - Rodovia VRS-313, km 16 - Garibaldi

Ingresso e estacionamento: entrada R$ 20 por pessoa; crianças de até 10 anos não pagam; estacionamento R$ 20