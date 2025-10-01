Geral

Em alerta
Notícia

Com elevação nos casos de covid-19 em Caxias do Sul, prefeitura alerta para período de maior circulação do vírus

Cobertura vacinal em crianças de até 5 anos está em 1,23% no município, conforme dados do Ministério da Saúde. Segundo médica infectologista, os principais cuidados para prevenção continuam sendo não tossir ou espirrar sem proteger o nariz, a imunização e a higienização de mãos

Marcos Cardoso

