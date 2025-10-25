Com DJ, “batalha” entre chula e break e homenagens, Fundação Marcopolo inaugura Biblioteca Parque em Caxias do Sul

Inauguração foi na manhã deste sábado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul ganhou mais um espaço que respira cultura, educação e inovação. Está inaugurada a Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo. A solenidade ocorreu na manhã deste sábado (25). O espaço fica na Rua Pinheiro Machado, número 410, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, local que no passado abrigou o Colégio Mutirão.

O projeto da Biblioteca Parque está inserido em uma série de iniciativas junto a lideranças caxienses e é inspirado nas transformações sociais alcançadas por Medellín, na Colômbia.

Embora já receba atividades regulares, especialmente do dia a dia da Escola Marcopolo de Criatividade (EMC), o ato marcou a abertura à comunidade em geral. De acordo com Luciano Balen, gerente da Fundação Marcopolo, a ideia é que o local seja um ponto de encontro entre gerações com foco em um desenvolvimento da sociedade:

— Fizemos uma pesquisa entrevistando mil jovens, e metade dos jovens caxienses gostam de atividades fora de espaços fechados. Para 83% da juventude caxiense, o que mais gostam é estar com os amigos. Não precisava fazer uma pesquisa para isso, mas é bom para lembrarmos que quando somos jovens o que mais queremos é estar com os amigos — explica o gerente da Fundação.

Balen ainda provoca ao dizer que só vai parar no dia em que Caxias do Sul contar com ao menos cinco espaços como o inaugurado neste sábado:

— Não precisam ser do mesmo jeito, mas cinco espaços com essa força, com programação constante, que seja esse espaço com a juventude, os pais, a cidade tem que ser um equipamento para a juventude.

Nos próximos dias será organizada a programação das atividades que a Biblioteca Parque receberá, assim como as escalas de trabalho e funcionamento. Além disso, será desenvolvido o modelo de empréstimos de livros à comunidade.

O evento deste sábado contou com diversos shows e exposições. Por volta das 9h a Feira de Artes e Ideias já estava pronta, assim como a o Ônibus Exposição "O Futuro que Queremos". No mesmo horário teve início o Festival de Esportes. A partir das 10h, o DJ Hood passou a embalar a manhã do público presente.

E houve também a união de culturas. Uma batalha entre integrantes do CTG Marco da Tradição, com a tradicional chula, e o B-boy Roni Rodrigues e a B-girl Manu Rodrigues Tonietto. Essa foi a segunda apresentação do gênero, a primeira foi realizada em setembro, durante a programação tradicionalista da Marcopolo.

— Foi uma troca de cultura muito incrível. O pessoal está mais acostumado a cultura gaúcha e não a hip-hop. E foi um troca muito incrível de danças — afirma Roni Rodrigues.

Logo na sequência, o rapper e escritor caxiense Chiquinho Divilas se apresentou ao público. Com o mais novo livro de sua autoria em mãos Elementos — obra voltada ao público infantojuvenil que conecta os quatro elementos da natureza com os pilares da cultura hip hop — contou um pouco da sua experiência a falou da importância de espaços com a Biblioteca Parque:

— Eu fui funcionário da Marcopolo e enquanto funcionário fui muito acolhido pela Fundação. Temos esse histórico tão importante, tudo se conecta com as escolas, com as periferias, e de certa temos esse retorno para as sociedades. A importância de entender que esse espaço é nosso. Precisamos replicar, comentar, acompanhar a programação — falou Divilas.

Fabiano de Oliveira, que é funcionário da Marcopolo, participou da inauguração ao lado da esposa, a química Juliana Beiral. Eles estavam lá para acompanhar a filha Nicolle, 15 anos, que é aluna do curso de moda da EMC nas quartas e sextas-feiras. Ele mora em Caxias há dois anos, enquanto a esposa e filha chegaram em janeiro de 2025, vindos do Rio de Janeiro.

— Viemos de um lugar que não tinha essas oportunidades de cultura. É importante para o conhecimento dela, interação com amizades e novas pessoas e nova cultura também. E sentimos isso em casa, ela era mais fechada e hoje está mais aberta, participa de mais atividades dentro de casa — conta Oliveira.

A solenidade de inauguração ocorreu às 11h. Logo após a Badulaque Orquestra Popular, da EMC, se apresentou ao público. À tarde as atrações seguem com aulas de desenhos, concerto da Banda Marcial Cristóvão de Mendoza e o Espetáculo "As Aventuras do Fusca a Vela" _ Ueba Produtos Notáveis.

Ainda pela manhã, os artistas Fábio Panone e HP.Agape grafitaram uma parede externa da Biblioteca Parque em homenagem a Claudio Troian, produtor cultural que morreu aos 72 anos em outubro de 2024.

Um espaço com 3,6 mil metros quadrados

A Biblioteca Parque conta com 3,6 mil metros de área construída, e 7 mil metros de área total. Para além dos livros, o espaço conta com quadra poliesportiva, ludoteca e salas para aulas de dança, desenho, artes, judô e música, além de laboratórios de química e biologia e uma discoteca que abriga um acervo de 30 mil LPs e CDs.

A estrutura irá beneficiar os estudantes da Escola Marcopolo de Criatividade, que desde a saída da sede anterior, em Ana Rech, dobrou a quantidade de matrículas. Atualmente são atendidos cerca de 400 jovens de 12 a 29 anos (cerca de 70% são filhos de colaboradores da Marcopolo), além de idosos. Projetos parceiros também já usufruem do espaço, como os jovens do Tratado de Paz e participantes do projeto Passaporte Turístico: Cidade da Gente, da prefeitura.

Simpósio nesta semana

Na próxima semana, nos dias 28 (terça-feira) e 29 (quarta), a Biblioteca Parque sedia a segunda etapa do Simpósio "O Futuro Que Queremos", promovido pela Fundação Marcopolo, que desta vez terá o tema "Escolhas de Futuros Coletivos". O evento contará com três espaços temáticos - as Arenas Next, Conexão e Futuro - onde irão ocorrer atividades culturais, formativas e de diálogo com profissionais, artistas e articuladores sociais.

Entre os convidados estão o cientista político Jean-Edouard Tromme e o antropólogo Santiago Uribe, referências na transformação urbana de Medellín, além do jornalista e escritor Pedro Doria, idealizador do canal Meio e conhecido por conectar tendências globais a ações práticas. Também participam o escritor Ricardo Cavallini, especialista em tecnologia e negócios, e Milena Megre, conselheira da juventude de Belo Horizonte e integrante da presidência brasileira do BRICS, com atuação na COP30.