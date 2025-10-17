Com cem toneladas de lixo seco por dia, entenda como escolhas feitas no supermercado impactam na geração de resíduos em Caxias do Sul 

Pequenas embalagens acabam se perdendo em meio ao volume de resíduos que chegam aos centros de triagem. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aproximadamente cem toneladas. Essa é a quantidade média de resíduos secos que Caxias do Sul gera por dia. Os dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade referem-se ao período de janeiro a setembro desse ano. Desse volume, cerca de 60 toneladas são enviadas para 13 entidades de triagem, que separam e vendem os materiais. A média é de 20 toneladas encaminhadas para a reciclagem.

São diversas as ações promovidas por entes públicos e associações para fortalecer a separação correta do lixo e, assim, aumentar o percentual de reciclagem. No entanto, as toneladas de resíduos que mensalmente vão para o aterro começam a se formar ainda no supermercado.

Produtos comuns, que são levados para casa rotineiramente, nem sempre são reciclados, apesar da indicação de possibilidade nos rótulos. São diversos os fatores que influenciam para as embalagens irem direto para o aterro. No entanto, duas características são determinantes: a composição e o tamanho.

— Quando se fala em reciclabilidade, as embalagens multicamadas são as mais difíceis de serem reaproveitadas. Por outro lado, são as mais encontradas no supermercado. Elas são usadas em sachês, pacotes de biscoito, salgadinhos, paçoca, barrinha de cereal e chocolate. Se você olhar dentro, elas têm um revestimento branco ou metalizado. O grande problema é que essas camadas são formadas por diferentes plásticos, que são fundidos e não são facilmente separadas — explica a bióloga Vitória Mello.

Por serem leves e ainda não terem um mercado estruturado que as compre e as recicle, é comum que essas embalagens sigam para aterros. O mesmo ocorre com embalagens muito pequenas, que, por vezes, se perdem no processo da triagem.

— Sachês de ketchup, papéis de bala, canudos e pazinhas para mexer o café são exemplos de produtos que até poderiam ser reciclados, mas dificilmente são pelo seu tamanho. É importante entender que a reciclagem é um negócio. Quando a esteira com os resíduos passa, quem faz a triagem seleciona embalagens maiores, que são mais pesadas e já têm um mercado comprador. Infelizmente esses resíduos pequenos ficam no solo, vão parar na água e se tornam microplásticos — detalha.

Opções para substituir no carrinho de compras

Apesar da ampla presença de plástico nas gôndolas, é possível fazer escolhas que gerem menos resíduos e com chances maiores de retornarem ao mercado pela reciclagem.

— O primeiro passo é evitar as pequenas e as embalagens individuais. Talvez não seja necessário comprar um pacote de biscoito com pequenos pacotes dentro. A paçoca, dá para escolher a versão sem embalagens individuais. E pensar que tudo que for grande, é melhor. Por exemplo, levar um frasco grande de amaciante, ao invés de quatro refis — detalha.

Alternativas de pet transparente, alumínio e vidro possuem reciclabilidade maior. Porthus Junior / Agencia RBS

Ainda, embalagens de alumínio, vidro e o pet transparente são versões apontadas pela bióloga como alternativas com alta reciclabilidade e encontradas facilmente em várias versões. Confira as dicas da profissional para substituições na hora das compras:

Alimentos enlatados – priorize versões em latas de alumínio.

– priorize versões em latas de alumínio. Bebidas, sucos e leite – priorize garrafas pet transparentes ou de vidro.

– priorize garrafas pet transparentes ou de vidro. Biscoitos e bolachas – opte por embalagens de papel ou plástico rígido.

– opte por embalagens de papel ou plástico rígido. Doces e chocolates - dê preferência para embalagens de papel ou alumínio simples.

- dê preferência para embalagens de papel ou alumínio simples. Café - opte por versões em latas de alumínio ou vidro.

- opte por versões em latas de alumínio ou vidro. Iogurtes e sobremesas – evite embalagens brancas ou coloridas e busque versões transparentes.

– evite embalagens brancas ou coloridas e busque versões transparentes. Frios – opte pela compra no balcão.

– opte pela compra no balcão. Molhos e conservas - preferência para embalagens de alumínio ou vidro.

- preferência para embalagens de alumínio ou vidro. Sachês - se for condimento, opte por versões maiores; para outros produtos, prefira versões em alumínio.

- se for condimento, opte por versões maiores; para outros produtos, prefira versões em alumínio. Produtos de limpeza – evite refis e dê preferência para embalagens maiores.

– evite refis e dê preferência para embalagens maiores. Sacolas plásticas - sempre que possível, opte por versões retornáveis ou caixas de papelão para carregar as compras.

Outra recomendação da profissional para ser aplicada em casa, é o cuidado com pequenos materiais descartados. Ao abrir embalagens de arroz, feijão ou massa evite cortar a tira na parte superior — faça um corte apenas até metade do pacote. Ainda, mantenha o lacre preso às latas. Dessa forma, essas partes das embalagens não se perderão no processo de descarte e terão mais chances de chegarem à reciclagem.

Leia Mais Escola de Caxias do Sul transforma o ensino sobre a conscientização ambiental em projeto prático e participativo

O caminho após deixar os lares

No sábado (25) haverá recolhimento de resíduos no estacionamento da UCS. Caxias Lixo Zero / Divulgação

Atualmente, Caxias do Sul conta com três ecopontos que recebem materiais recicláveis. No próximo sábado (25), excepcionalmente, um quarto ponto será instalado no estacionamento da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O mega drive thru é uma das iniciativas da Semana do Lixo Zero, que busca conscientizar a população sobre a geração de lixo e as possibilidades de descarte correto e reutilização. A ação ocorre das 9h às 15h, junto com a Feira Lixo Zero, Feira de Troca de Livros e oficinas de educação ambiental.

Confira os materiais que serão recebidos:

chapas de raio-x

óleo de cozinha usado

guarda-chuvas quebrados

eletrônicos (pequeno e médio porte)

cápsulas de café

embalagens de isopor

embalagens de vidro

esponjas de cozinha

tampinhas plásticas

cartelas de medicamentos vazias

lonas e banners

calçados danificados e meias

embalagens plásticas de padaria

pneus

lâmpadas

escovas de dentes e tubos de creme dental

embalagens multicamadas

Saiba mais sobre os ecopontos fixos:

Ecoponto Codeca

:: Endereço: RS-453 (Rota do Sol), 31.382, bairro Centenário

:: Horário de recebimento: segundas a sextas, das 8h às 17h; sábados, das 7h às 13h

:: O que recebe: colchões, móveis, sofás, cadeiras, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, som e telefonia usados.

Ecoponto Semmas

:: Endereço: Rua Dom José Barea, 1.501, bairro Exposição (junto à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, na Maesa)

:: Horário de recebimento: segundas a sextas, das 9h às 17h

:: O que recebe: sofás, móveis, cadeiras, camas, colchões, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática, som e telefonia, vidros e espelhos, chapas de raio X, óleo de cozinha usado, cápsulas de café, embalagens metalizadas/multicamadas (bopp), isopor, esponjas de cozinha, embalagem plástica de padaria (tipo bolo) e embalagem plástica de ovos e cartelas de medicamentos (os itens devem ser entregues limpos e separados).

Ecoponto Cooperativa Paz e Bem

:: Endereço: RS-453 (Rota do Sol), Km 143, 28.567, bairro Santa Fé

:: Horário de recebimento: segundas a sextas, das 7h às 21h; sábados, das 7h às 17h

:: O que recebe: todo tipo de material seletivo, vidros (quebrados e inteiros), isopor, eletrônicos de pequeno e grande porte, óleo usado, móveis, cartelas de medicamentos vazias.



