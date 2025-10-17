Geral

Semana Lixo Zero 
Notícia

Com cem toneladas de lixo seco por dia, entenda como escolhas feitas no supermercado impactam na geração de resíduos em Caxias do Sul 

Troca de embalagem contribui para a redução de desperdícios de recicláveis e aumenta a chance do resíduo ser reutilizado. Versões em alumínio e vidro são indicadas como opções com maior reciclabilidade 

Tamires Piccoli

