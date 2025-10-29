Com ajuda de câmeras, prefeitura de Caxias identifica responsável por descarte irregular de lixo

Com a ajuda de câmeras , a prefeitura de Caxias do Sul identificou duas pessoas flagradas fazendo o descarte irregular de lixo no bairro Portal da Maestra, no último domingo (26). O caso foi registrado por volta de 15h.

Segundo a prefeitura, o local havia sido limpo no dia anterior, no lançamento do Programa Caxias Mais Limpa. A partir da identificação da placa do veículo que aparece nas imagens, foi possível chegar ao responsável pelo descarte. Ele foi notificado e vai responder por crime ambiental. O veículo foi apreendido.