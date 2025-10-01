Com 600 participantes, Corrida Pela Cura, em Caxias, chama a atenção para os benefícios da atividade física no combate ao câncer

Corrida é promovida pelo Hospital Geral. Porthus Junior / Agencia RBS

Em sua primeira edição, a Corrida Pela Cura, em Caxias do Sul, busca conscientizar sobre a importância da atividade física na prevenção e no enfrentamento do câncer. Neste sábado (4), a iniciativa vai reunir 602 participantes no campus da UCS, sendo 462 mulheres e 140 homens para as modalidades que incluem caminhada de dois quilômetros e corrida de quatro e oito quilômetros.

O mote do evento é reforçar que o exercício físico é um aliado fundamental no tratamento do câncer. Conforme a médica oncologista do Hospital Geral (HG), Janaína Brollo, o exercício pode ajudar, inclusive, na redução de sintomas depressivos e ansiosos.

— Nós tivemos, recentemente, vários estudos sendo publicados evidenciando a importância da atividade física, não só na prevenção do câncer, mas nos pacientes que estão em tratamento, mostrando benefícios como redução dos sintomas de quimioterapia, redução da ansiedade e de sintomas depressivos — explica.

Conforme a médica do HG, a recomendação de atividade física pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Oncologia é que sejam realizados, semanalmente, 150 minutos de atividades aeróbicas moderadas (caminhada ofegante) ou 75 minutos de atividade intensa (corrida). Além do aeróbico, é fundamental aliar a musculação às práticas.

— O paciente perde muita massa magra no tratamento. E não só o paciente. Nós perdemos massa magra com o decorrer da idade. É fundamental aliar a musculação e uma dieta equilibrada que tenha um aporte proteico adequado durante o tratamento. Cada paciente tem que entender o seu limite. A orientação é que converse com o seu médico, que tenha um profissional de educação física, acompanhando — destaca Janaína.

Conforme a médica, ainda há resistência por parte de pacientes e famílias. Por isso, o evento tem como objetivo a conscientização e divulgação dos benefícios do exercício para pacientes em tratamento oncológico.

— A informação é a melhor arma que a gente pode ter. Então, nós estamos levando isso para as pessoas entenderem que o exercício físico durante o tratamento oncológico é bem-vindo. O que a gente quer frisar é que exercício físico é remédio, é recomendação médica e nós precisamos incorporá-lo na nossa rotina — pontua.

Evento em prol do Banco de Perucas

A 1ª Corrida Pela Cura também é um gesto coletivo de solidariedade. Todo o resultado financeiro do evento será destinado ao Banco de Perucas do Hospital Geral, projeto que há mais de 12 anos transforma a vida de mulheres em tratamento oncológico.

Além do empréstimo gratuito de perucas, a iniciativa oferece clipes mamários para cirurgias menos invasivas, testes genéticos e outras inovações que devolvem dignidade, autoestima e esperança às pacientes.

Após a corrida, os participantes serão recebidos com música e celebração, no show Especial Tim Maia Flashback, com Jorjão Master e Banda.

A 1ª Corrida Pela Cura é uma realização do Banco de Perucas do Hospital Geral e do Instituto Amigas do Peito e Alma da Serra Gaúcha, com apoio do Hospital Geral e da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Premiação