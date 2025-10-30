Com 30 vinícolas, gastronomia e música, Flores da Cunha celebra o 2º Festival Melhores Vinhos 

Foto: Andrelise Cavagnoli/Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Gastronomia, música e produtos de dezenas de vinícolas locais se encontram na 2ª edição do Festival Melhores Vinhos, em Flores da Cunha. O evento está marcado para os dias 15 e 16 de novembro, com entrada e estacionamento gratuitos, no Parque da Vindima Eloy Kunz.

O festival de 2025 chega com novidades: horário e número de vinícolas ampliados. Nesta edição, serão 30 empreendimentos oferecendo vinhos, espumantes e sucos aos visitantes — três a mais do que no ano passado.

O formato sunset de 2024 foi substituído por uma programação mais estendida, possibilitando que quem passar por lá possa almoçar, lanchar e jantar e, ainda, aproveitar o pôr do sol, em meio uma estrutura montada na área verde do parque.

Os visitantes poderão adquirir doses ou garrafas das bebidas. Segundo os organizadores, o público poderá levar as próprias taças de casa, ou, se preferir, adquirir na hora. Dentre as opções de gastronomia, haverá pizzas e porções de menarosto, prato típico da cidade.

— Quem nos visitar, terá a chance de conversar direto com as vinícolas e fazer boas compras, inclusive. É um evento é muito gostoso, com muita gastronomia, música e um espaço kids enorme, para que as famílias aproveitem, fiquem tranquilos, com as crianças sendo bem cuidadas — diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Inovação de Flores da Cunha, Tiago Centenaro Mignoni.

Programe-se