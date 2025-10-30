Clima em pauta: como escolas da Serra têm trabalhado o tema e potencializado a formação cidadã de crianças e jovens 

Em Canela, secretarias do Meio Ambiente e Educação se uniram para formular ações e envolver crianças e adolescentes no tema. Prefeitura Municipal de Canela / Divulgação

Cerca de um ano e meio depois do maior evento climático extremo ocorrido no Rio Grande do Sul, administrações, entidades e órgãos públicos têm se mobilizado para criar mecanismos de prevenção. A restruturação das cidades e a conscientização da população sobre as mudanças climáticas passam por vários setores, entre eles as escolas.

Desde o início do ano, colégios da Serra intensificaram a abordagem de temas como meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global nas atividades dentro e fora das salas de aula. Entre as cidades que têm fortalecido esses conteúdos está Canela.

Classificada pelo RoadMap Climático (plataforma da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura) como uma das cidades com melhor educação ambiental do Rio Grande do Sul, Canela conta com projetos sobre questões ambientais, currículo escolar específico e parcerias para abordar o tema.

Neste ano, a administração adotou a integração entre duas secretárias para promover um programa de formação que começa na escola e se estende pela comunidade: o Eco-Cidadania.

— É uma ação conjunta entre as secretarias de Educação, Esporte e Lazer com o Meio Ambiente e Urbanismo. O programa é separado em três eixos: o currículo educativo, território educativo e gestão ambiental. Esse projeto abrange uma lei municipal, que existe desde 2003, mas que amplia a atuação sobre o tema — explica o secretário adjunto do Meio Ambiente e Urbanismo, Esthalin Moreira.

Eixo educativo

Hortas e composteiras foram instaladas em escolas, acrescentando atividades práticas sobre o manejo do solo e reutilização de resíduos orgânicos para a agricultura. Prefeitura Municipal de Canela / Divulgação

A educação formal e informal são alternadas no cotidiano de 4,3 mil estudantes da rede municipal. Dentro das salas de aula, os professores se apropriam do tema com diferentes abordagens, seja no manejo de resíduos orgânicos, trabalhos com compostagem ou hortas, captação de água da chuva ou campanhas de coleta de materiais que gera recompensas.

Mas fora da escola as ações ganham dimensões regionais através de um projeto da pasta do Meio Ambiente. Ao liberar a licença de operação aos empreendimentos, a secretaria pede como contrapartida que os espaços recebam os estudantes.

— A gente divide a rede em turnos e esses espaços recebem os alunos mensalmente. O SkyGlass, Geomuseu, Parque da Nasa, são alguns dos lugares que são visitados com o viés de aprendizado estendido. Também temos as visitações aos parques e unidades de preservação, que são momentos fundamentais para debater a supressão da cobertura vegetal, a invasão de áreas e o papel do cidadão nesse cenário — exemplifica.

Território educativo e gestão ambiental

Feira Canela + Verde foi adotada como atividade mensal para integrar educação não formal na comunidade. Izaque Santos/Prefeitura de Canela / Divulgação

Desde o inicio do ano a Feira Canela + Verde tem sido realizada mensalmente no Parque do Lago, próximo à Catedral de Pedra. Durante o evento, uma série de atividades é realizada junto à comunidade: o recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de adoção de animais resgatados, distribuição de mudas de árvores nativas e composto orgânico, além da venda de alimentos produzidos por pequenos produtores.

— É a educação não formal na prática com um conjunto de incentivos que promove essa interação comunitária por meio de oficinas e campanhas de sensibilização.

Para o próximo ano, a administração projeta a criação de um horto bairro Banhado Grande, onde haverá uma central de educação ambiental, produção de mudas nativas e espaço para plantio de reposição e recomposição ambiental.

Rede nos Campos de Cima da Serra

A formação cidadã voltada ao meio ambiente também ganhou espaço nos Campos de Cima da Serra. Atualmente, escolas de Cambará do Sul, Jaquirana e São Francisco de Paula integram a Rede de Educação Ambiental em Unidades de Conservação - Rede Seiva.

Idealizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, o projeto reúne escolas de cidades localizadas próximas de Unidades de Conservação estaduais. O foco é promover a formação contínua para professores e capacitá-los para integrar o tema ao conteúdo das aulas.

No início deste ano, a Escola Castelo Branco se juntou ao projeto. A motivação veio das vivências da intensa chuva de maio do ano passado e da residência de parte da comunidade escolar no entorno do Parque Natural Municipal da Ronda.

— A formação foi fundamental para a nossa Mostra do Conhecimento, que foi voltada para temas ambientais. Abordamos as unidades de conservação, a ocupação urbana, energias renováveis e como as escolhas dos seres humanos impactam o planeta. Sentimos os alunos abertos para esses temas principalmente porque eles testemunharam o impacto das mudanças climáticas no ano passado — explica a diretora Cláudia Duarte.

Segundo a diretora, os trabalhos que a escola tem promovido buscam influenciar hábitos da comunidade. Um exemplo é a preservação das araucárias e a colheita dos pinhões dentro do prazo legal. Questões de regularização de áreas ocupadas é outro tema que a escola está debatendo com as ferramentas compartilhadas pela Rede Seiva.