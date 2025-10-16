Geral

Cinco cidades da Serra receberão estações hidrometeorológicas; saiba onde os equipamentos serão colocados   

Bases irão monitorar 24 bacias hidrográficas no Estado. Atualizações sobre o nível dos rios serão feitas a cada 15 segundos, permitindo um maior controle em dias de instabilidade climática 

