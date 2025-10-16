Cinco cidades da Serra receberão estações hidrometeorológicas; saiba onde os equipamentos serão colocados   

Ao todo 130 estações serão instaladas pelo governo do Estado. Mauro Nascimento/Secom / Divulgação

Farroupilha, Nova Roma do Sul, Protásio Alves, Ipê e União da Serra estão entre as cidades que receberão estações de monitoramento hidrometeorológicas. A instalação dos equipamentos é feita pelo governo do Estado.

Ao todo, são três equipamentos que farão o monitoramento de bacias hidrográficas. Um deles será instalado entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. O segundo, na divisa entre Protásio Alves e Ipê, enquanto o terceiro na cidade de União da Serra. Os locais exatos não foram informados.

Os equipamentos destinados para as cidades da Serra integram um conjunto de 130 estações, que irão acompanhar 24 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul. Cada uma delas tem altura de seis a 12 metros, definidos conforme as características requeridas em cada local.

As estações serão mantidas com energia do sistema solar off-grid (que funciona de forma independente da rede elétrica). A autonomia do equipamento é de sete dias, garantida por um conjunto de baterias, mesmo em dias de baixa insolação.

Segundo o governo do Estado, os equipamentos operam na modalidade nowcasting. Na prática, essa técnica prevê com precisão a meteorologia. As atualizações serão feitas a cada 15 segundos.

As estações são equipadas com sensores para medição do nível dos rios e do volume de chuva, além de câmeras para o acompanhamento visual em tempo real. Os equipamentos também contam com transmissão via rede 4G/5G e redundância por satélite, o que garante o funcionamento mesmo em situações adversas.

A instalação das estações de monitoramento hidrometeorológicas integra o Plano Rio Grande. Ao todo, foram investidos R$ 47,175 milhões para implementar 113 estações hidrológicas, com sensores de nível e precipitação, e outras 17 hidrometeorológicas, que contam com sensores de velocidade e direção do vento, umidade, pressão atmosférica, temperatura e precipitação.



















