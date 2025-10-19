Ciclista morre em acidente envolvendo três veículos na BR-116, em Caxias do Sul

Um ciclista, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um veículo na tarde deste domingo (19), na BR-116, no viaduto do bairro Bela Vista, em Caxias do Sul.
Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão lateral entre um veículo Corsa, com quatro passageiros e, um Palio, com dois ocupantes. Com o impacto, o Palio acaba batendo em um ônibus de transporte público. Em seguida, o Corsa perdendo o controle, capotou, atropelando então o ciclista que transitava às margens da rodovia. O ciclista morreu ainda no local.
Os quatro ocupantes do Corsa ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico. Os dois que estavam no Palio e o motorista do ônibus não se machucaram. Todos os condutores realizaram o teste do bafômetro, que resultou negativo.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar e Instituto Legal de Peícias (IGP) estão atendendo a ocorrência. O trânsito no trecho ficou bloqueado em ambos os sentidos, mas equipes seguem orientando caminhos alternativos.