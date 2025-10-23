CIC Caxias do Sul elege novo presidente para o biênio 2026-2027

O empresário Ubiratã Rezler foi eleito nesta quinta-feira (23) como o novo presidente do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para o biênio 2026-2027. A Assembleia do Colégio Eleitoral contou com 47 dos 70 membros e tomou a decisão por unanimidade.
Rezler terá com ele na gestão os empresários Oliver Chies Viezzer, na vice-presidência de Indústria; Marcos André Victorazzi, na vice-presidência do Comércio; e André Renato Zuco, na vice-presidência de Serviços. O novo presidente substituirá Celestino Oscar Loro, presidente da CIC Caxias nas gestões 2022-2023 e 2024-2025.
A nova presidência da CIC Caxias será diplomada no dia 8 de dezembro e assumirá as funções a partir de 1º de janeiro de 2026. O estatuto social da entidade prevê gestão de dois anos, com possibilidade de uma reeleição.
— Estamos aqui pelo que construímos ao longo da vida, pelos valores que carregamos, pelo que representamos em nossas empresas, sindicatos e associações. Queremos ouvir muito todos vocês, porque só conseguimos evoluir quando pensamos juntos. Temos ideias semelhantes e o mesmo objetivo: contribuir e deixar um legado à altura do que recebemos das gestões anteriores. Em 2026, a CIC completará 125 anos, uma história imensa, que nos enche de responsabilidade. Vamos honrar o passado, mas também olhar para o futuro com o propósito de inovar e engrandecer a classe empresarial. Acreditamos no associativismo como uma grande ferramenta de transformação, pela colaboração, pela contribuição e pelo olhar coletivo — afirmou o presidente eleito após o anúncio do resultado.
O atual presidente da CIC, Celestino Oscar Loro, destacou a capacidade e o preparo dos novos dirigentes.
— A nova presidência chega preparada, integrada e comprometida com o propósito da CIC Caxias, e nós estaremos na retaguarda, torcendo e contribuindo para que esta seja a melhor gestão da história da entidade — afirmou.
Loro também comentou que ele e seus vice-presidentes, Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin, estão concluindo uma etapa muito importante da história da entidade e lembrou os momentos mais desafiadores de sua gestão, como as enchentes de maio de 2024, que impactaram a infraestrutura da Região e exigiram respostas rápidas da CIC Caxias para garantir o abastecimento de insumos essenciais à população e às empresas.
Integram o Colégio Eleitoral, presidido por Agatha Tonietto, que é também presidente do Conselho Deliberativo, os membros do Conselho Superior, membros do Conselho Deliberativo, membros eleitos do Conselho Executivo e os presidentes de sindicatos e associações empresariais conveniadas à entidade.
Conheça a nova gestão da CIC de Caxias do Sul
- UBIRATÃ REZLER (presidente): 50 anos, é diretor da Rezler Indústria de Chavetas e Usinados Ltda, fundada em 1972, e da RZB Moldes e Usinagem Ltda, fundada em 2023. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com especialização e mestrado na mesma instituição. Possui pós-graduação em Gestão Comercial pela Unisinos e pós-graduação Executive Program pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Membro do Conselho Regional Senai desde 2024 e presidente do APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha (APLMMeA) no período 2017-2021. Também é membro do Conselho de Administração APLMMeA na atual gestão e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) na Gestão 2023-2025. É vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) na Gestão 2024-2027 e coordenador do Conselho de Desenvolvimento de Lideranças (Conlider) da Fiergs. É vice-presidente da Indústria Festa da Uva 2026 e diretor Técnico da Mercopar pela Fiergs.
- OLIVER CHIES VIEZZER (vice-presidente de Indústria): 47 anos, é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Sócio da empresa Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários Ltda. e da ZRV Agro Ltda. Exerce a função de diretor Técnico e Comercial da Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários, atuando de forma integrada na gestão das áreas Operacional, de Incorporações e de Negócios. Atualmente, é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Gestão 2023-2026, membro do Conselho Superior do Sinduscon Caxias e integrante da Diretoria de Infraestrutura da CIC Caxias. Presidiu o Sinduscon Caxias no período 2017-2019.
- MARCOS ANDRÉ VICTORAZZI (vice-presidente de Comércio): 40 anos, é diretor da Livraria Rossi Ltda, uma das empresas mais antigas de Caxias do Sul, com quase um século de atividades. Formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS. Atua como diretor de Processos Internos na CDL Caxias, é membro do Conselho Fiscal do Sindilojas Caxias e também integra a Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias. Foi diretor Financeiro do Sindilojas Caxias.
- ANDRÉ RENATO ZUCO (vice-presidente de Serviços): 51 anos, advogado, é sócio-diretor da Zuco & Zuco Advogados Associados, sociedade de advogados fundada em 1991, é graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC-RS, pós-graduação em Direito Civil Contemporâneo pela UCS e pós-graduação em Relações Sindicais e Trabalhistas junto à Wilson Cerqueira Consultores Associados. Diretor Tesoureiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs) 2024-2025, coordenador da Diretoria Jurídica e do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da CIC Caxias 2024-2025 e representante da CIC Caxias junto ao Contrab da Fiergs.