CIC Caxias do Sul elege novo presidente para o biênio 2026-2027

Da esquerda para a direita, Oliver Viezzer, Ubiratã Rezler, Marcos Victorazzi e André Zuco. Ícaro Campos / Divulgação

O empresário Ubiratã Rezler foi eleito nesta quinta-feira (23) como o novo presidente do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para o biênio 2026-2027. A Assembleia do Colégio Eleitoral contou com 47 dos 70 membros e tomou a decisão por unanimidade.

Rezler terá com ele na gestão os empresários Oliver Chies Viezzer, na vice-presidência de Indústria; Marcos André Victorazzi, na vice-presidência do Comércio; e André Renato Zuco, na vice-presidência de Serviços. O novo presidente substituirá Celestino Oscar Loro, presidente da CIC Caxias nas gestões 2022-2023 e 2024-2025.

A nova presidência da CIC Caxias será diplomada no dia 8 de dezembro e assumirá as funções a partir de 1º de janeiro de 2026. O estatuto social da entidade prevê gestão de dois anos, com possibilidade de uma reeleição.

— Estamos aqui pelo que construímos ao longo da vida, pelos valores que carregamos, pelo que representamos em nossas empresas, sindicatos e associações. Queremos ouvir muito todos vocês, porque só conseguimos evoluir quando pensamos juntos. Temos ideias semelhantes e o mesmo objetivo: contribuir e deixar um legado à altura do que recebemos das gestões anteriores. Em 2026, a CIC completará 125 anos, uma história imensa, que nos enche de responsabilidade. Vamos honrar o passado, mas também olhar para o futuro com o propósito de inovar e engrandecer a classe empresarial. Acreditamos no associativismo como uma grande ferramenta de transformação, pela colaboração, pela contribuição e pelo olhar coletivo — afirmou o presidente eleito após o anúncio do resultado.

O atual presidente da CIC, Celestino Oscar Loro, destacou a capacidade e o preparo dos novos dirigentes.

— A nova presidência chega preparada, integrada e comprometida com o propósito da CIC Caxias, e nós estaremos na retaguarda, torcendo e contribuindo para que esta seja a melhor gestão da história da entidade — afirmou.

Loro também comentou que ele e seus vice-presidentes, Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin, estão concluindo uma etapa muito importante da história da entidade e lembrou os momentos mais desafiadores de sua gestão, como as enchentes de maio de 2024, que impactaram a infraestrutura da Região e exigiram respostas rápidas da CIC Caxias para garantir o abastecimento de insumos essenciais à população e às empresas.

Integram o Colégio Eleitoral, presidido por Agatha Tonietto, que é também presidente do Conselho Deliberativo, os membros do Conselho Superior, membros do Conselho Deliberativo, membros eleitos do Conselho Executivo e os presidentes de sindicatos e associações empresariais conveniadas à entidade.

Conheça a nova gestão da CIC de Caxias do Sul