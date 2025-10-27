Chuva, nebulosidade e temperaturas baixas: como será a última semana de outubro na Serra

Possibilidade de chuva segue até quinta-feira. Ulisses Castro / Agencia RBS

A semana que encerra o mês de outubro será marcada pela redução da temperatura em todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, o clima mais ameno, em comparação à semana anterior, se dá pelo avanço de uma massa de ar polar.

Na Serra, a segunda-feira (27) amanheceu com tempo fechado e neblina em alguns pontos. Deve chover ao longo do dia, com a possiblidade de temporais pela região. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 14ºC e 20°C ao longo do dia. À noite, a instabilidade perde força, mas o céu segue encoberto.

Na terça-feira (28), o dia permanece com muitas nuvens e há possibilidade de chuva forte na Serra. A atuação da massa de ar polar deixa as temperaturas mais baixas pela região. Em Caxias do Sul, a mínima será de 11ºC e a máxima de 18ºC. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 13ºC e 16ºC.

O tempo ainda continua instável na quarta (29) com predomínio de nebulosidade, podendo chover a qualquer hora do dia. As temperaturas permanecem baixas no decorrer do dia, com mínima de 12ºC e máxima de 13ºC em Caxias do Sul. Já em Bento Gonçalves, a mínima será de 12ºC e a máxima de 15ºC.

Na quinta (30), ainda segue a possibilidade de chuva isolada em alguns pontos da Serra, com muita nebulosidade na região. Os termômetros ainda não sobem muito, com mínima de 12ºC e máxima de 15ºC em Caxias do Sul.

Já a sexta-feira (31) contará com a presença do sol, mas ainda escondido por nuvens ao longo do dia. A chance de chuva permanece durante o período da manhã. À tarde, segue a nebulosidade. À noite, o tempo fica firme em toda a Serra. Os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC na maioria dos municípios da região.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

Bento Gonçalves

Segunda: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC

Farroupilha

Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

Gramado

Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

Vacaria

Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

