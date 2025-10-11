Cerca de 60 toneladas de lixo descartado de forma irregular são retirados do aeroporto de Caxias do Sul

Ação ocorreu na última sexta-feira. Fabiano Provin / Codeca / Divulgação

Foram retiradas aproximadamente 60 toneladas de resíduos descartados irregularmente do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. A ação, realizada pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), ocorreu na sexta-feira (10). Para o serviço, foi utilizada uma retroescavadeira e caminhões-caçamba.

Segundo a Codeca, o descarte irregular normalmente ocorre, principalmente, por cima dos muros no limite da divisa do pátio aeroportuário com as ruas Ivan Antônio Cercato, Carmem Gobato e Helmut Bornhein, nos bairros Salgado Filho e Esplanada.

Segundo Angelo Barcarolo, diretor de operações da Codeca, o descarte irregular de lixo dentro do terreno do aeroporto não é só um ato de irresponsabilidade de parte da sociedade, como também gera risco de acidentes aéreos. Segundo ele, os resíduos descartados no local podem atrair aves e animais, representando uma ameaça direta à segurança das aeronaves.

Ainda conforme a Codeca, o bairro onde fica o Aeroporto tem coleta regular de resíduos orgânicos e seletivos.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas – 54-9.9929.4992), à Guarda Municipal (153) ou diretamente na administração aeroportuária, a qualquer colaborador do Aeroporto Hugo Cantergiani. Fotografias e vídeos das ações auxiliam para a identificação dos infratores e no encaminhamento à fiscalização.

Vale lembrar que objetos de grande porte, como sofás e colchões, podem ser entregues no Ecoponto da sede da Codeca ou agendar a coleta gratuita por meio do Alô Codeca pelo telefone (54) 3224.8000 (o tempo de espera varia entre 30 e 40 dias).