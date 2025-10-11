Geral

Proibido e perigoso
Notícia

Cerca de 60 toneladas de lixo descartado de forma irregular são retirados do aeroporto de Caxias do Sul

Ação foi feita pela Codeca, que afirma que a região conta com coleta regular de resíduos orgânicos e seletivos. Foi utilizada uma retroescavadeira e caminhões-caçamba

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS