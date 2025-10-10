Geral

No Caxias Plaza Shopping
Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul completa seis meses de inauguração, mas ainda atrai poucos clientes 

Estabelecimento foi criado para regularizar a situação dos vendedores ambulantes, que reclamam de lucro tímido no período. Prefeitura avalia que o desempenho é bom, apesar das dificuldades de adaptação, e projeta crescimento para a iniciativa

Luca Roth

