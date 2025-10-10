Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul completa seis meses de inauguração, mas ainda atrai poucos clientes 

Galeria pode ser acessada pela Rua Sinimbu ou pela Avenida Júlio de Castilhos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (10), completam-se seis meses da inauguração do Centro de Capacitação e Comércio (CCC) em Caxias do Sul. O balanço do primeiro semestre de funcionamento é de que a iniciativa cumpre com o objetivo de regularizar a situação de vendedores ambulantes e realizar cursos profissionalizantes gratuitos, mas não tem compensado financeiramente para quem ocupa as bancas do local.

Antonio Ribeiro, 52 anos, conserta relógios e vende acessórios para vestuário. Faz cinco meses que ele deixou de comercializar produtos na calçada da Rua Marechal Floriano, perto da esquina com a Avenida Júlio de Castilhos, para trabalhar no CCC.

— O bom é que aqui não molha tua mercadoria quando chove, não precisa recolher todo dia. Mas o problema é o dinheiro que não entra. Tá ruim a coisa — lamenta.

Antonio Ribeiro reclama da falta de clientela. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O relato de Ribeiro, que precisa sustentar esposa e enteado, é semelhante ao de colegas, que ainda não viram lucro no novo espaço. Uma das principais reclamações é de que a população não conhece ou não se sente atraída a frequentar o empreendimento, instalado no prédio do Caxias Plaza Shopping.

— Não tem placa, não tem nada indicando o que tem aqui. As pessoas que chegam dizem "ah, não conhecia, estou só olhando o espaço", e vão embora — aponta Ribeiro.

O senegalês Abib Diallo, que exerce um papel de liderança entre os comerciantes, é otimista quanto ao sucesso do negócio. Ele também reconhece que é preciso aumentar a divulgação para atrair mais público.

— Na rua era diferente, toda hora carga e descarga, monta e desmonta. Pelo menos aqui está tudo bem arrumado, é muito melhor, os colegas estão gostando. Mas precisamos de mais tempo para as pessoas conhecerem. Ficamos muitos anos na rua, aqui ficamos seis meses, não tem como comparar — avalia.

"Passo por aqui de vez em quando e dou uma olhadinha", diz aposentada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Não ganhamos R$ 100 no dia"

Em duas manhãs desta semana, em que o fluxo de pedestres já era intenso nas ruas e lojas da área central da cidade, o CCC parecia desconectado à essa realidade, registrando pouco ou nenhum cliente. Enquanto isso, os donos das bancas aguardavam pacientemente por uma oportunidade para vender, na maioria das vezes, camisetas, moletons, calças, tênis e outros artigos de vestuário.

"Aqui está tudo bem arrumado, é muito melhor. Precisamos de mais tempo para as pessoas conhecerem", avalia Diallo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O CCC pode ser acessado pela Rua Sinimbu ou pela Avenida Júlio de Castilhos, o que torna o local também um corredor para atravessar a quadra. A aposentada Avelina Maria Souza da Silva, 74, diz que outro dia comprou um par de meias, mas que estava só de passagem nesta quarta (8).

— Passo por aqui de vez em quando, agora para fazer um caminho mais curto, e daí já dou uma olhadinha. É um lugar bom porque eles podem expor seus produtos — opina.

Donos das bancas aguardam oportunidades para vender. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Há comerciantes, ainda, que deixam suas mercadorias sob os cuidados dos colegas para desempenhar outros trabalhos e levantar uma renda extra. Ribeiro, por sua vez, não garante que seguirá no local:

— Não sei, a partir do mês que vem teremos que pagar o espaço (aluguel), mas não ganhamos R$ 100 no dia. Vamos fazer o que? Acho que vou ficar até o mês que vem e achar outra coisa para fazer.

Cursos, palestras e atividades de voluntariado são realizados no 2° andar do CCC. Ulisses Castro / Agencia RBS

"Bom desempenho, apesar das dificuldades"

O Centro de Capacitação e Comércio é gerido pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O titular adjunto da pasta, Silvio Tieppo, considera que o desempenho do CCC é bom, apesar das dificuldades. Ele promete trabalhar para dar mais propaganda ao estabelecimento.

— Estamos de olho em ações estratégicas para cada vez mais poder potencializar o local, porque eles estão aqui com seus filhos, suas famílias, e precisam de dignidade e prosperidade. Vamos fazer ações para que haja um conhecimento da população, vamos pôr sinalização do CCC nos relógios da cidade — afirma.

Um dos pontos que avançou em relação ao primeiro mês da abertura foi a elaboração de um regimento interno, com consultoria do Sebrae, que foi concluída. O documento contém diretrizes de organização, responsabilidades, horários e dias de funcionamento (segunda a sábado, das 8h às 19h, e aos domingos e feriados, com definição prévia) e outras normas de convivência e participação do centro. A ideia é pôr o regramento em prática a partir do ano que vem, conforme Tieppo, para dar tempo às adaptações.

"Vamos fazer ações para que haja um conhecimento da população", defende Tieppo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os comerciantes devem começar a pagar aluguel pelo uso das bancas em breve: o valor varia entre R$ 379 e R$ 529, a depender da metragem do espaço. O secretário adjunto adianta que irá definir na semana que vem, junto ao Ministério Público, quando a cobrança entra em vigor — a previsão é para novembro. Ele estima que 80% dos ex-ambulantes têm condições de arcar com o custo a partir do que arrecadam com o trabalho.

Em parceria com o Sebrae, o Senai e outras entidades, são realizados cursos e palestras, no 2° andar. De fevereiro até aqui, mais de 1,5 mil pessoas participaram de atividades como modelagem, corte e costura, LID e Metrologia e Boas Práticas na Alimentação (inscrições neste link). No local, também é sediado o Banco do Vestuário, que promove ações de voluntariado, e a Sala do Empreendedor, responsável por orientar e atender às demandas dos microempreendedores individuais (MEIs).

— Tivemos oito turmas do curso de Costureiro Industrial, manhã e tarde, um curso de 160 horas, com certificado profissionalizante — exemplifica Daniela Barbosa Maino, diretora de planejamento da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Os ex-vendedores ambulantes foram cadastrados como MEIs para atuar no CCC, e também participam de cursos nas temáticas de gestão, marketing e finanças.

— Estamos incentivando que tenham um produto mais diversificado, porque eles estavam muito na linha do têxtil, de produtos iguais — complementa Tieppo.

O coordenador do CCC, Flávio Antônio Fernandes, conta que equipes de prefeituras como Santa Maria, Pelotas e Venâncio Aires visitaram o local para conhecer a iniciativa.