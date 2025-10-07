Caxias do Sul terá passe livre no transporte coletivo neste domingo

Neste domingo (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, usuários do transporte coletivo de Caxias do Sul não vão pagar passagem . A isenção do pagamento da tarifa está no decreto 23.887, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (7).

A gratuidade vale ao longo de todo o domingo, segundo a prefeitura. A decisão também atende ao previsto na lei municipal nº 8.603, de 25 de janeiro de 2021, que regulamenta a isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo público urbano e estabelece o limite de até três dias por ano para o benefício, com prioridade a datas comemorativas e de interesse do poder público.