Caxias do Sul registra redução de 64% no número de casos de dengue até então em 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado

Até o último boletim, divulgado nesta semana, o município contava com 95 casos e nenhuma morte. Apesar da diminuição, a Secretaria de Saúde pede que a população siga com os cuidados preventivos

Renata Oliveira Silva

