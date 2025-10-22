Caxias do Sul registra redução de 64% no número de casos de dengue até então em 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado

Caxias do Sul registrou uma redução de 64% no número de casos de dengue até este momento em 2025, se comparado ao mesmo período de 2024. Porém, o número de focos do mosquito ainda segue em alta, com 1.366 desde o início do ano. Apesar de todos terem sido eliminados, a população ainda precisa ficar em alerta em virtude da chegada dos dias mais quentes.
Em abril de 2025, o município estava em estado de alerta devido ao aumento dos focos nos bairros. Na época, havia 64 casos confirmados da doença. No entanto, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, o número de infectados diminuiu quando comparado ao mesmo período do ano passado.
Em 2024, o mês de outubro já somava 263 casos e um óbito, marcando um aumento expressivo se comparado ao ano de 2023, em que o município havia registrado 43 casos totais confirmados de dengue. Neste ano, até o último boletim, divulgado na segunda-feira (20), foram confirmados 95 casos, sem mortes.
A médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde Delvair Fátima Zortéa da Silva explica que as reduções foram causadas a partir da implementação de novas ações de monitoramento e controle do Aedes aegypti durante o ano, como a instalação de armadilhas ovitrampas (recipiente com água e uma palheta de madeira onde a fêmea deposita os ovos) em 230 pontos. Até o momento, os bairros com mais focos localizados foram o Fátima (116), São Caetano (80), Santa Fé (74) e Kayser (72).
— Essas armadilhas são monitoradas mensalmente, e desse resultado são gerados mapas de calor com as maiores áreas de infestação, onde são direcionadas todas as nossas ações, justamente para diminuir o risco de transmissão de dengue — explica.
Outra medida adotada foi o controle por meio de borrifamento residual intradomiciliar em prédios públicos. Além das visitas domiciliares e em pontos estratégicos no período de 15 dias.
Segue o alerta
Apesar da redução dos casos da doença, as estações mais quentes do ano estão chegando, período em que há maior risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a secretaria reforçou a importância da manutenção dos cuidados preventivos, como algumas orientações (leia mais abaixo) e também permitir a entrada das equipes da Vigilância Ambiental em Saúde nas residências durante as vistorias.
Orientações para conter a proliferação do mosquito da dengue:
- Limpar com escovação semanal o recipiente de água dos animais domésticos.
- Recolher o lixo do pátio.
- Colocar o lixo ensacado para ser recolhido pela Codeca.
- Recolher pneus inservíveis e armazená-los em locais secos e protegidos da chuva, ou encaminhá-los à Central de Armazenamento de Pneus Inservíveis (Capi) da Codeca.
- Tampar as caixas da água.
- Colocar telas milimétricas em caixas d’águas descobertas, reservatórios de captação de água da chuva nos ralos.
- Limpar as calhas.
- Semanalmente, lavar e escovar piscinas plásticas, trocando água.
- Eliminar os pratinhos das plantas.
Distribuição de focos por bairro:
- Fátima: 116
- São Caetano: 80
- Santa Fé: 74
- Kayser: 72
- Cruzeiro: 53
- Esplanada: 48
- Charqueadas: 44
- São Pelegrino: 38
- Jardim América: 30
- Monte Carmelo, Petrópolis e Vila Mari: 25
- Centro, Cidade Industrial, Reolon e Vila Romana: 24
- Presidente Vargas e Sagrada Família: 23
- Pio X e Rio Branco: 22
- Canyon e São Victor Cohab: 21
- Bela Vista: 20
- Jardim Esmeralda: 19
- Forqueta: 18
- Lourdes, Santa Lúcia, São Leopoldo e Vila Ipê: 17
- Colina Sorriso: 16
- Cidade Nova e Marechal Floriano: 15
- Planalto: 12
- Belo Horizonte, Jardim da Lagoa e Vila Verde: 11
- Cinquentenário, Exposição, Floresta, Medianeira, Panazzolo Pioneiro, Salgado Filho, Santa Lúcia Cohab, Santa Teresa e Tijuca: 10
- Centenário, Jardelino Ramos, La Paloma, Madureira, Mariani e Serrano: 9
- Cristo Redentor e Jardim do Shopping: 8
- De Lazzer, Galópolis, Santa Corona, Santos Dumont, São Luiz da 6ª Légua e Universitário: 7
- Jardim Eldorado: 6
- Parque Oásis e São José: 5
- Desvio Rizzo, Paraíso Cristal e Santa Catarina: 4
- De Zorzi, Desvio Rizzo/Santa Teresa, Jardim Oriental, Loteamento Adamatti, Mariland, Nossa Senhora Da Saúde e São Ciro: 3
- Capivari, Desvio Rizzo/Jardim da Lagoa, Fazenda Souza, Parada Cristal, Parque das Rosas, Planalto/Vila Verde, São Cristóvão e Vila Cristina: 2
- Ana Rech, Bom Pastor, Glória, Jardim das Hortênsias, Linha 40, Loteamento Balardim, Planalto/Vila Mari, Santa Lúcia Do Piai, São Bernardo Franzoi, Vila Lobos e Vinhedos: 1
Principais sintomas da dengue:
- Febre
- Vômito
- Dor no corpo
- Dor de cabeça