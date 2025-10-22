Caxias do Sul registra redução de 64% no número de casos de dengue até então em 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado

Armadilhas em locais estratégicos auxiliaram para a redução dos casos. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Caxias do Sul registrou uma redução de 64% no número de casos de dengue até este momento em 2025, se comparado ao mesmo período de 2024. Porém, o número de focos do mosquito ainda segue em alta, com 1.366 desde o início do ano. Apesar de todos terem sido eliminados, a população ainda precisa ficar em alerta em virtude da chegada dos dias mais quentes.

Em abril de 2025, o município estava em estado de alerta devido ao aumento dos focos nos bairros. Na época, havia 64 casos confirmados da doença. No entanto, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, o número de infectados diminuiu quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Em 2024, o mês de outubro já somava 263 casos e um óbito, marcando um aumento expressivo se comparado ao ano de 2023, em que o município havia registrado 43 casos totais confirmados de dengue. Neste ano, até o último boletim, divulgado na segunda-feira (20), foram confirmados 95 casos, sem mortes.

A médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde Delvair Fátima Zortéa da Silva explica que as reduções foram causadas a partir da implementação de novas ações de monitoramento e controle do Aedes aegypti durante o ano, como a instalação de armadilhas ovitrampas (recipiente com água e uma palheta de madeira onde a fêmea deposita os ovos) em 230 pontos. Até o momento, os bairros com mais focos localizados foram o Fátima (116), São Caetano (80), Santa Fé (74) e Kayser (72).

— Essas armadilhas são monitoradas mensalmente, e desse resultado são gerados mapas de calor com as maiores áreas de infestação, onde são direcionadas todas as nossas ações, justamente para diminuir o risco de transmissão de dengue — explica.

Outra medida adotada foi o controle por meio de borrifamento residual intradomiciliar em prédios públicos. Além das visitas domiciliares e em pontos estratégicos no período de 15 dias.

Segue o alerta

Apesar da redução dos casos da doença, as estações mais quentes do ano estão chegando, período em que há maior risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a secretaria reforçou a importância da manutenção dos cuidados preventivos, como algumas orientações (leia mais abaixo) e também permitir a entrada das equipes da Vigilância Ambiental em Saúde nas residências durante as vistorias.

Orientações para conter a proliferação do mosquito da dengue:

Limpar com escovação semanal o recipiente de água dos animais domésticos.

Recolher o lixo do pátio.

Colocar o lixo ensacado para ser recolhido pela Codeca.

Recolher pneus inservíveis e armazená-los em locais secos e protegidos da chuva, ou encaminhá-los à Central de Armazenamento de Pneus Inservíveis (Capi) da Codeca.

Tampar as caixas da água.

Colocar telas milimétricas em caixas d’águas descobertas, reservatórios de captação de água da chuva nos ralos.

Limpar as calhas.

Semanalmente, lavar e escovar piscinas plásticas, trocando água.

Eliminar os pratinhos das plantas.

Distribuição de focos por bairro:

Fátima: 116

São Caetano: 80

Santa Fé: 74

Kayser: 72

Cruzeiro: 53

Esplanada: 48

Charqueadas: 44

São Pelegrino: 38

Jardim América: 30

Monte Carmelo, Petrópolis e Vila Mari: 25

Centro, Cidade Industrial, Reolon e Vila Romana: 24

Presidente Vargas e Sagrada Família: 23

Pio X e Rio Branco: 22

Canyon e São Victor Cohab: 21

Bela Vista: 20

Jardim Esmeralda: 19

Forqueta: 18

Lourdes, Santa Lúcia, São Leopoldo e Vila Ipê: 17

Colina Sorriso: 16

Cidade Nova e Marechal Floriano: 15

Planalto: 12

Belo Horizonte, Jardim da Lagoa e Vila Verde: 11

Cinquentenário, Exposição, Floresta, Medianeira, Panazzolo Pioneiro, Salgado Filho, Santa Lúcia Cohab, Santa Teresa e Tijuca: 10

Centenário, Jardelino Ramos, La Paloma, Madureira, Mariani e Serrano: 9

Cristo Redentor e Jardim do Shopping: 8

De Lazzer, Galópolis, Santa Corona, Santos Dumont, São Luiz da 6ª Légua e Universitário: 7

Jardim Eldorado: 6

Parque Oásis e São José: 5

Desvio Rizzo, Paraíso Cristal e Santa Catarina: 4

De Zorzi, Desvio Rizzo/Santa Teresa, Jardim Oriental, Loteamento Adamatti, Mariland, Nossa Senhora Da Saúde e São Ciro: 3

Capivari, Desvio Rizzo/Jardim da Lagoa, Fazenda Souza, Parada Cristal, Parque das Rosas, Planalto/Vila Verde, São Cristóvão e Vila Cristina: 2

Ana Rech, Bom Pastor, Glória, Jardim das Hortênsias, Linha 40, Loteamento Balardim, Planalto/Vila Mari, Santa Lúcia Do Piai, São Bernardo Franzoi, Vila Lobos e Vinhedos: 1

Principais sintomas da dengue: