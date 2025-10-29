Geral

Saúde
Notícia

Caxias do Sul investiu mais de R$ 267 milhões na saúde durante o segundo quadrimestre de 2025

Maior parte dos valores é do município e de recursos do governo federal. As informações foram divulgadas em audiência pública nesta quarta-feira (29)

Renata Oliveira Silva

