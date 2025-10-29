Caxias do Sul investiu mais de R$ 267 milhões na saúde durante o segundo quadrimestre de 2025

A audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores na tarde desta quarta-feira (29). Câmara Caxias/YouTube / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul investiu R$ 267,2 milhões na saúde no segundo quadrimestre de 2025, equivalente ao período entre maio e agosto. Grande parte dos valores é oriundo dos cofres municipais e de recursos do governo federal. Quando comparado com o primeiro quadrimestre deste ano, houve um aumento de 7,66%. Os dados foram apresentados em audiência pública na tarde desta quarta-feira (29) na Câmara de Vereadores.

Do montante, o secretário adjunto da Saúde, Mário Taddeucci, explicou que grande parte ainda é para serviços, com R$ 100.679.830, seguido de pessoal, com R$ 100.467.551 (confira a tabela completa abaixo). Além disso, frisou que as judicializações, quando o paciente entra na Justiça para conseguir uma consulta, leito ou cirurgia, estão aumentando.

— Nós estamos tendo muitas judicializações em virtude das dificuldades em conseguir profissionais neuropediatras, principalmente. Conseguimos uma verba destinada para essas consultas, mas não conseguimos nenhum prestador para cumprir integralmente o contrato. Sabemos que isso gera uma ansiedade e angústia na família e eles buscam a Justiça, fora os moradores de municípios vizinhos. Porém, é uma preocupação, pois esse dinheiro não está programado no orçamento — destacou Taddeucci.

Dos recursos, tanto municipal, estadual e federal, são divididos em quatro hospitais, com R$ 54 milhões no segundo quadrimestre. O Virvi Ramos foi o que recebeu mais verbas municipais, com R$ 11 milhões, por prestar mais serviços exclusivos ao município.

Apesar do município ter a obrigação de investir somente 15% do orçamento na saúde, Caxias utiliza 24% de recursos, contudo, Taddeucci destacou que houve um aumento de verbas do governo federal para Caxias nos últimos anos.

— Aumentaram bastante os repasses, principalmente com a abertura dos 110 leitos no Hospital Geral, foi um salto histórico. Além dos R$ 13 milhões para o área de traumatologia do Pompéia, compondo o nosso Teto MAC (média e alta complexidade). Houve esse incremento grande, mas que não é somente para Caxias. Nosso secretário (Rafael Bueno) está em Brasília justamente para tentar aumentar esses recursos — reforçou.

Outro ponto abordado na audiência pública foi o crescimento no número de usuários cadastrados no município para utilização dos serviços nas Estratégia Saúde da Família (ESF) e Atenção Primária à Saúde (APS). Conforme a diretora da APS, Juliana Argenta, no último quadrimestre de 2020, Caxias tinha 187.440 usuários. Já no primeiro quadrimestre de 2025, o número saltou para 317.439 cadastrados.

— Lembrando que não são usuários de atendimentos pontuais, como vacinas, e sim pessoas que usam efetivamente os serviços — destacou.

Com esse salto, Juliana reforçou que a pasta vem investindo no aumento dos agentes para auxiliar nos atendimentos nesses dois setores, como na ampliação das ESFs no bairro Forqueta e outra em Galópolis. Além de APSs no São Vitor Cohab, São José, São Leopoldo e Pioneiro.

Redução de despesas desde outubro

Mesmo com os mais de R$ 267,2 milhões investidos na saúde, as despesas ficaram em R$ 288,4 milhões. Apenas com contratos de gestão, como nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o gasto no período foi de cerca de R$ 16,2 milhões, sendo R$ 8,2 milhões somente dos cofres municipais.

Além disso, na parte de passagens e locomoção, o secretário adjunto esclareceu que os valores também são referentes aos deslocamentos dos agentes de endemias, por exemplo. Confira a tabela completa abaixo:

No entanto, o secretário municipal de Saúde, Rafael Bueno, vem buscando reduzir esses gastos. A ideia é que, até janeiro de 2026, a pasta consiga otimizar R$ 35 milhões.

Um dos exemplos é a mudança de horário de atendimento nas 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS). A partir de segunda-feira (3), os espaços vão abrir às 8h e não mais às 7h30min. Os 30 minutos serão recuperados no final da tarde, quando o expediente nos postos passará a se encerrar às 17h e não mais às 16h30min.

A medida, que também reduz em uma hora e meia o atendimento nos sete postos com horário estendido da cidade, representa, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), uma economia de R$ 1,8 milhão ao ano, com 82,13 horas extras mensais a menos.