Caso suspeito de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves é descartado

O resultado do exames para intoxicação por metanol em um homem de 26 anos em Bento Gonçalves foi negativo. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde.

O morador de Bento alegou que sofreu tonturas e se queixou de náusea após beber uísque. Ele deu entrada na UPA 24h na noite de quarta (8). Devido ao quadro clínico, os exames feitos no paciente foram encaminhados para análise.

Segundo a secretaria de Saúde da cidade, ele foi atendido e, como estava bem, foi liberado.

Principais sintomas de intoxicação por metanol:

dor abdominal;

visão alterada;

confusão mental;

e náusea.

a manutenção dos sintomas de embriaguez de 6 a 72h após o início dos sintomas caracteriza suspeita de intoxicação por metanol

A população deve ficar atenta no intervalo entre 12 a 24h após ingerir bebidas alcóolicas. Os sintomas podem ser confundidos com uma ressaca comum. Com isso, ao identificá-los, é essencial buscar atendimento médico imediatamente em uma unidade de emergência.

Informações essenciais para prestar durante o atendimento médico: