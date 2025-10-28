Geral

Oportunidade
Notícia

Carros, caminhões e móveis estarão disponíveis em leilão de bens da prefeitura de Farroupilha

Pregão ocorre na sexta-feira, de forma online, a partir das 14h30min. Interessados já podem fazer seus lances no site do leiloeiro responsável

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS