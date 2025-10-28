Carros, caminhões e móveis estarão disponíveis em leilão de bens da prefeitura de Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha promoverá nesta sexta-feira (31), a partir das 14h30min, um leilão online de bens considerados ociosos do município. Ao todo, serão disponibilizados 18 lotes, que incluem veículos, caminhões, maquinários, móveis, eletrônicos e materiais diversos.
Os interessados já podem conferir os itens e fazer lances no site do leiloeiro responsável. Os lances iniciais variam de R$ 200 a R$ 280 mil.
Para participar, é necessário realizar o cadastro e a habilitação prévia no site do leiloeiro, com pelo menos 24 horas de antecedência ao início do pregão. A lista completa dos bens que serão leiloados também pode ser consultada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Durante o leilão, os bens serão vendidos individualmente ou em lotes, para quem oferecer o maior lance, desde que o valor atinja o mínimo estipulado. Os participantes poderão fazer ofertas online desde a abertura do evento até o fechamento de cada lote.
A comercialização de sucatas será permitida apenas para arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto ao Detran/RS.
Confira os lotes disponíveis:
- Lote 1: Armários de aço - Lance inicial: R$ 200.
- Lote 2: Sucatas de mobiliário e sucatas de eletrônicos e informática - Lance inicial: R$ 250.
- Lote 3: Sucatas de mobiliário e de sucatas de eletrônicos e informática - Lance inicial: R$ 250.
- Lote 4: VW/Kombi, ano 2003, motor trancado, caixa e setor em bom estado e lataria com reparos a fazer - Lance inicial: R$ 7,2 mil.
- Lote 5: Fiat/Strada, ano 2011, motor com problemas e lataria com algumas avarias - Lance inicial: R$ 13,2 mil.
- Lote 6: Randon/Retroescavadeira RK 406B, ano 2011, máquina em funcionamento com detalhes em sistema hidráulico a serem reparados e adaptação da concha traseira - Lance inicial: R$ 68 mil.
- Lote 7: Randon/Retroescavadeira RD 406, ano 2014, máquina funcionando com reparos hidráulicos e elétricos a fazer - Lance inicial: R$ 48 mil.
- Lote 8: Sucata de Komatsu/moto niveladora de asfalto/modelo GD555-3 - Lance inicial: R$ 3,45 mil.
- Lote 9: Randon/retroescavadeira RD406 ADVANCED, ano 2016, motor com problemas de cabeçote, reparações de sistemas hidráulicos e adaptação da concha traseira - Lance inicial: R$ 64 mil.
- Lote 10: Fiat/Palio Fire Flex 1.0, ano 2010, motor trancado - Lance inicial: R$ 7,6 mil.
- Lote 11: Toyota Corolla Altis Flex 2.0 2017, em ótimo estado de conservação - Lance inicial: R$ 65,5 mil.
- Lote 12: Caminhão caçamba Mercedes Benz, ano 1982, caixa de câmbio não é original, motor funcionando, reparos a fazer no sistema de freios - Lance inicial: R$ 3 mil.
- Lote 13: Chevrolet Spin 1.8 AT LTZ, ano 2014, bom estado de conservação, problemas corriqueiros de motor - Lance inicial: R$ 23,6 mil.
- Lote 14: Sucata de VW PARATI CL 1.8, ano 1993, sem documento - Lance inicial: R$ 200
- Lote 15: Sucata Mercedes Benz caminhão de carga basculante, ano 1977, sem documento - Lance inicial: R$ 3 mil.
- Lote 16: VW/17.250, ano 2010, com espargidor, em bom estado de conservação - Lance inicial: R$ 96 mil.
- Lote 17: Pavimentadora Vibroacabadora Ciber AF4000, ano 2019, em bom estado de conservação - Lance inicial: R$ 280 mil.
- Lote 18: Rompedor AZTECH75, carcaça aberta em bom estado de conservação - Lance inicial: R$ 9,6 mil.