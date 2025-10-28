Carros, caminhões e móveis estarão disponíveis em leilão de bens da prefeitura de Farroupilha

Toyota Corolla tem lance inicial de R$ 65,5 mil. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A prefeitura de Farroupilha promoverá nesta sexta-feira (31), a partir das 14h30min, um leilão online de bens considerados ociosos do município. Ao todo, serão disponibilizados 18 lotes, que incluem veículos, caminhões, maquinários, móveis, eletrônicos e materiais diversos.

Os interessados já podem conferir os itens e fazer lances no site do leiloeiro responsável. Os lances iniciais variam de R$ 200 a R$ 280 mil.

Para participar, é necessário realizar o cadastro e a habilitação prévia no site do leiloeiro, com pelo menos 24 horas de antecedência ao início do pregão. A lista completa dos bens que serão leiloados também pode ser consultada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Durante o leilão, os bens serão vendidos individualmente ou em lotes, para quem oferecer o maior lance, desde que o valor atinja o mínimo estipulado. Os participantes poderão fazer ofertas online desde a abertura do evento até o fechamento de cada lote.

A comercialização de sucatas será permitida apenas para arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto ao Detran/RS.

Confira os lotes disponíveis: