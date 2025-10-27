Carreta da Ipiranga disponibiliza serviços gratuitos de saúde na próxima semana na Serra Gaúcha

O Saúde na Estrada disponibiliza exames focados no check-up básico de saúde. Alexandre Andrade / Divulgação

A carreta do Saúde na Estrada, iniciativa itinerante de saúde e responsabilidade social da Ipiranga, chega à Serra Gaúcha, na próxima semana. Na segunda-feira (3), em Caxias do Sul, e na quarta-feira (5), em Garibaldi, das 9h às 17h.

O Saúde na Estrada disponibiliza exames focados no check-up básico de saúde, incluindo medições de oximetria para avaliar a oxigenação no sangue, temperatura corporal, pressão arterial e batimentos cardíacos.

Também são oferecidos testes oftalmológicos, avaliações de glicemia para monitorar o nível de açúcar no sangue, bioimpedância para determinar a composição corporal e avaliar o estado nutricional, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis; e hepatite B e C.

No dia, serão disponibilizadas vacinas, em conjunto com as secretarias municipais de saúde. Serão aplicadas vacinas para H1N1, Covid, Tétano, Rubéola, Hepatite B e Febre Amarela.

Além dos serviços de saúde, a carreta prioriza o bem-estar e a segurança dos motoristas. Para isso, a carreta conta com Espaço Zen, equipada com cadeiras de massagem para proporcionar momentos de relaxamento e com serviços de barbearia a todos os frequentadores.

A carreta também irá oferecer orientações de trânsito, visando a segurança de todos nas estradas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Neste ano, já foram realizados 75 eventos em 70 cidades, percorrendo 18 estados. Ao longo dos últimos anos, o projeto beneficiou mais de 700 mil pessoas, atendendo a quase 230 municípios, em 22 estados. Com mais de 1.700 eventos realizados e 600 mil quilômetros percorridos, a iniciativa teve o apoio de mais de 55 mil profissionais da saúde voluntários.

Serviço:

Caxias do Sul

Quando: Segunda-feira (3), das 9h às 17h;

Segunda-feira (3), das 9h às 17h; Onde: Bcr Comercio De Combustiveis Ltda (Rod BR 116 S/N KM 143+100 M).

Garibaldi