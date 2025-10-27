Geral

Carreta da Ipiranga disponibiliza serviços gratuitos de saúde na próxima semana na Serra Gaúcha

A iniciativa ocorrerá na segunda-feira (3), em Caxias do Sul, e na quarta-feira (5), em Garibaldi, das 9h às 17h

