Cáritas da Diocese de Caxias do Sul lança campanha "Natal da Esperança"

A campanha Natal da Esperança 2025, promovida pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul, foi lançada nesta segunda-feira (20). Com o lema Partilhar a vida, reconstituir sonhos, a iniciativa pretende levar esperança e um olhar para o verdadeiro sentido do Natal.

O lançamento ocorreu em coletiva de imprensa no Espaço Mater Dei, com a presença do bispo diocesano, Dom José Gislon, que também preside a Cáritas; do vigário geral e coordenador de Pastoral, padre Leonardo Inácio Pereira; e da secretária executiva da Cáritas da Diocese, Loiva Menezes.

A campanha será realizada por meio de doações via PIX, que serão recebidas até 8 de dezembro. O objetivo é arrecadar R$ 150.000,00, valor que será usado para adquirir 1.500 cestas básicas com itens natalinos. As cestas são destinadas às famílias atendidas pelas paróquias da Diocese de Caxias do Sul.

Cada cesta tem um valor base de R$ 99,99 e será composta por 19 itens, incluindo alimentos básicos como arroz (2kg), feijão preto (1kg), açúcar cristal (2kg) e óleo de soja (900ml), além de itens natalinos como panetone (400g), lentilha (400g) e pêssego em calda (450g).

COMO DOAR

As doações devem ser feitas pela chave PIX (CNPJ) 56.100.370/0001-55 ou pelo QR Code disponível nos materiais de divulgação.

A organização fará a prestação de contas semanalmente, todas as segundas-feiras, através das redes sociais.

A Cáritas negociou com a rede Supermercados Andreazza.

O acordo visa que todas as famílias recebam a mesma quantidade e variedade de produtos em todas as partes da Diocese.

Ação comunitária

Os catequizandos das paróquias e comunidades irão confeccionar cartões de Natal com mensagens de esperança, que serão enviadas à Coordenação de Pastoral até o final de novembro, e que irão compor as cestas básicas. Os alimentos serão embalados numa caixa, com o logotipo da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul.

Em ação conjunta com a campanha, no dia 1º de novembro está previsto o Dia D na Praça Dante Alighieri, das 10h às 17h. O objetivo é arrecadar brinquedos, novos ou usados em bom estado, para presentear as crianças atendidas pela Pastoral da Criança. Durante o dia, também será possível doar via PIX ou entregar alimentos não perecíveis.