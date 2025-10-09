Canonização de santo millenial inspira bispo emérito de Caxias a lançar e-book com a história de 26 santos e beatos jovens 

Bispo Dom Alessandro Rufinoni lançou e-book com a biografia de 26 santos com menos de 40 anos para inspirar jovens a fazer o bem. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A vida e obra de 26 jovens, homens e mulheres reconhecidos pela sua devoção a Cristo, estão agora em um e-book lançado nesta quinta-feira (9) pelo bispo emérito de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni.

Foram os feitos e as mensagens do adolescente italiano Carlos Acutis, morto em 2009 vítima de leucemia e canonizado no início de setembro pelo Papa Leão XIV, que inspiraram a elaboração do material organizado pelas agências Ruah Comunicação e Finis Marketing e Tecnologia.

O lançamento do e-book, disponível gratuitamente no site com 30 vídeos de reflexões do bispo sobre a vida do primeiro santo millenial, foi feito no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.

— São jovens que se tornaram santos por uma adesão mais generosa a Deus, à caridade e à oração. O e-book nasce para poder ser um exemplo e estimular a nossa juventude a viver uma vida em comunhão e, como diz o Papa Leão XIV, "não desperdiçar a vida". Espero que possa atingir muitos adolescentes que, ao invés de perder tempo pesquisando outras coisas, podem, pelo celular, conhecer a vida de santos jovens como eles — diz Dom Alessandro.

As biografias reunidas pelo bispo partem, segundo ele, de um questionamento atribuído a Santo Agostinho que, no período de conversão ao cristianismo, se perguntou "Por que não eu?":

— Santo Acutis, por exemplo, foi um adolescente que, com 12 anos, converteu os pais e um empregado indiano da família. Era um menino, um jovem devoto que tinha como característica a caridade aos pobres, e como ele tantos outros jovens podem viver uma vida santa.

Projeto teve início durante a pandemia

Foi durante as restrições impostas pela pandemia de covid-19, em 2020, que Dom Rufinoni se encantou com a história do menino que viria a se tornar um santo reconhecido pela Igreja Católica.

No bispado de Ciudad Del Este , Rufinoni começou a gravar vídeos com reflexões sobre a vida de Acutis e como sua história poderia inspirar os jovens a fazer o bem.

No retorno ao santuário de Caravaggio, pós pandemia, os vídeos foram compilados e reunidos com outras biografias semelhantes, de jovens que morreram prematuramente e tiveram suas vidas relacionadas com Deus.

— Quando os aviões voltaram a voar, fui para a Itália e encontrei a mãe de Carlo Acutis, que me presenteou com uma relíquia do filho que está hoje no Santuário de Caravaggio.

Confira algumas das biografias reunidas no e-book

Carlo Acutis (1991 - 2006)

Carlo Acutis foi um adolescente católico italiano nascido no Reino Unido e beatificado pela Igreja católica. Apesar de ser natural de Londres, na Inglaterra, foi em Milão que ele passou a maior parte do tempo morando com os pais.

Carlo viveu uma vida de amor e devoção a Cristo e à Eucaristia e utilizou a internet e as tecnologias para evangelizar e interceder pela vida daqueles que não conhecem a Jesus. O rapaz morreu de leucemia, em 2006, e foi beatificado em 2020, na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália.

Guido Schäffer (1974 - 2009)

Guido nasceu em 22 de maio de 1974, na cidade de Volta Redonda(RJ). Morreu no dia 1º de maio de 2009, com 34 anos de idade, durante o último ano de Seminário. Foi vítima de uma contusão na nuca que gerou um desmaio e afogamento, enquanto surfava, na praia da Barra da Tijuca.

A muitos amigos Guido havia externado um desejo: se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sentia a presença de Deus. A Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu o processo de beatificação em 17 de janeiro de 2015.

O Vaticano reconheceu as virtudes de Schäffer que também era médico. Ele se tornou venerável (Servo de Deus) por meio da promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos, em 20 de maio de 2023.

Maria Goretti (1890 - 1902)

Nasceu em 16 de outubro de 1890, na província de Ancona, Itália. No dia seguinte ao seu nascimento, foi batizada e consagrada à Virgem Maria. Sua família era pobre em bens materiais, mas rica de fé e virtudes que cultivavam, como a oração comum, a recitação diária do Santo Rosário, a comunhão e a Missa Dominical.

Com 11 anos foi apunhalada com 14 facadas por Alessandro Serenelli que vivia na mesma casa. Ela foi levada para o hospital, e, antes de morrer, conseguiu falar com a mãe, dizendo: “Eu perdoo o Alessandro. Lá no Céu, pedirei a Deus por ele".

Recebeu a Comunhão e Unção dos Enfermos. Foi canonizada no dia 24 de junho de 1950 pelo Papa Pio XII. Maria Goretti é conhecida como a santa da juventude, da pobreza, mártir da pureza e das vítimas de estupro.