Canela recebe feira de empregos com 75 vagas abertas nesta quinta

O município de Canela receberá uma feira de empregos nesta quinta-feira (16), das 13h às 16h. Serão disponibilizadas 75 vagas de trabalho. A maioria delas é destinada para o setor turístico, como hotelaria e parques. Há oportunidades, também, para o comércio e indústrias locais.
A ação integra o programa Empregar RS e ocorre na agência da FGTAS/Sine da cidade, na Rua São Francisco, n° 199, no bairro Boeira. Os interessados devem comparecer ao local com documento de identidade. Em caso de dúvidas, é possível contatar a unidade pelo telefone (54) 3282-5156.