Canela anuncia nesta quinta-feira a programação completa do 38° Sonho de Natal

Projeção mostra como será a decoração do evento na cidade das Hortênsias. Prefeitura de Canela / Prefeitura de Canela

Canela anunciará de forma oficial nesta quinta-feira (23) a programação completa do 38° Sonho de Natal, evento que celebra as tradições natalinas no centro da cidade e que vai ocorrer de 30 de outubro a 18 de janeiro de 2026.

Com a temática Um Doce Sonho de Natal, as atrações serão lúdicas e interativas e vão ficar concentradas no centro da cidade, com destaque para a Praça João Corrêa e para a Catedral de Pedra, que vão se transformar em pontos de destaque como a Aldeia do Sonho e a Praça do Sonho.

— Estamos trazendo uma decoração inspirada no doce, na bolacha de Natal, na lembrança das famílias, da casa da avó da gente. É essa experiência que queremos mostrar aos turistas, essa lembrança mágica que eles têm que levar da nossa cidade — explica a secretária municipal de Turismo, Kenia Jaeger.

Catedral de Pedra será um dos pontos principais da programação natalina do município. Prefeitura de Canela / Prefeitura de Canela

A decoração de Natal na cidade estará finalizada no próximo dia 30, quando a temporada será oficialmente aberta, mas as atividades começam, de fato, no dia 20 de novembro. A expectativa do município é receber cerca de 2 milhões de turistas ao longo da temporada para conferir mais de 250 atrações entre desfiles, oficinas, espetáculos e interações lúdicas de artistas com o público.

Leia Mais Fundação Marcopolo inaugura a Biblioteca Parque neste sábado, em Caxias do Sul

Uma novidade para este ano será a primeira edição do Festival do Panetone, que vai ocorrer na Praça João Corrêa, entre 20 e 23 de novembro. Serão 10 expositores locais para deixar a gastronomia — e a memória dos visitantes — ainda mais doce.

De acordo com a prefeitura, a programação completa, com as datas e os horários ainda está sendo finalizada, com a inclusão de novas atrações. Nela, haverá a tradicional Descida do Papai Noel, quando o Bom Velhinho desce a Catedral de Pedra de rapel. Toda a programação do Sonho de Natal de Canela é gratuita.

Praça João Correa também vai concentrar apresentações e atividades durante a programação. Prefeitura de Canela / Prefeitura de Canela