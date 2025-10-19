Cancelado mutirão de serviços voltado para pessoas em situação de rua de Caxias do Sul

Foi cancelado o mutirão voltado para pessoas em situação de rua de Caxias do Sul que ocorreria nesta segunda-feira (20). O motivo é a morte do educador social neste sábado (18) dentro do Núcleo de Olhar Solidário (NÓS), uma das casas de passagem do município.

A ação seria realizada no Centro Pop Rua e tinha o objetivo de aproximar os serviços públicos das pessoas em situação de rua, oferecendo corte de cabelo e barba, elaboração de currículos e encaminhamentos para o mercado de trabalho.

