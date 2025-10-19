Geral

Cancelado mutirão de serviços voltado para pessoas em situação de rua de Caxias do Sul

A ação, que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira (20), não será realizada por causa da morte de um educador social em uma das casas de passagem

