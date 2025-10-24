Campanha da Fundação Caxias busca arrecadar uma tonelada de materiais escolares para alunos da rede municipal

Meta é alcançar uma tonelada de materiais doados. Na foto Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, Darci Nunes, Diretor executivo da entidade, e José Theodoro, coordenador da Campanha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Fundação Caxias lançou nesta sexta-feira (24) a Campanha do Material Escolar 2026. A ação, em parceria com entidades locais, busca garantir que mais crianças e adolescentes iniciem o ano letivo com os itens necessários para os estudos. As doações começam no sábado (25) e seguem até o dia 14 de fevereiro do ano que vem.

Podem ser doados cadernos usados e novos, folhas A4, lápis de escrever e colorir, canetas, canetinhas, borrachas, réguas, compassos, estojos, tesouras sem pontas, mochilas e livros infantis. Tudo isso deve ser entregue na sede da entidade, na Rua Garibaldi, número 248, ou em pontos de coleta. Um QRcode impresso no cartaz de divulgação levará ao site da campanha, que será atualizado sempre que um novo parceiro de arrecadação ingressar na atividade.

Todo o material arrecadado será destinado às escolas municipais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. As instituições interessadas em receber devem entrar em contato com a Fundação Caxias e realizar o cadastro do recebimento.

Segundo Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, esta é a primeira edição oficial da campanha, mesmo que outras duas já tenham sido realizadas no passado. O objetivo principal, conforme ele, é engajar a sociedade para auxiliar quem mais necessita:

— Nossa meta é atingir uma tonelada de materiais escolares. Nós temos outras pessoas que estão dispostas a nos ajudar, empresas que produzem cadernos, para que eles possam nos ajudar nesse sentido, para que possamos atingir o objetivo que uma cidade inteira participe desse cenário. É como um roupa, se não ocupo, não precisa ficar guardando — diz Sirena.

Em parceria com o FSG — Centro Universitário da Serra Gaúcha, os cadernos usados, mas com folhas em branco, serão reaproveitados. Para isso, foi montada uma estrutura para reciclar e confeccionar novos cadernos.

— A campanha da enchente (do ano passado) nos ensinou muito, nos ensinou a sermos pessoas melhores no dia a dia, os voluntários quando pensamos em fazer esse trabalho, eles se candidataram para ajudar — explica o presidente da Fundação.

A abertura oficial será no sábado, das 8h às 16h, na Rua Os 18 do Forte, 2366, em frente à FSG. Durante o evento, será montada uma estrutura especial com o caminhão da Fundação, voluntários, escoteiros e o apoio logístico da FSG, que disponibilizará o pátio interno para acolher os envolvidos na ação. Os veículos com doações poderão acessar a pista de estacionamento à esquerda e entrar em um brete para entrega dos materiais. Os voluntários receberão as doações e as carregarão no caminhão da Fundação.