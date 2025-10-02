Caminhão tombado é removido e pista é liberada na BR-470, em Bento Gonçalves

Foi concluída a remoção do caminhão que tombou na BR-470, em Bento Gonçalves, na noite da quarta-feira (1°). A operação, que causou atrasos no fluxo de veículos no formato comboio, na Serra das Antas, durante a manhã desta quinta (2), terminou por volta das 10h30min, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).