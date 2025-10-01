Caminhão tomba na BR-470 e deixa trânsito em meia pista; fluxo no local deve seguir assim até a manhã de quinta-feira 

Caminhão será retirado da rodovia apenas na manhã da quinta. Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Os motoristas que circularem pela BR-470 devem redobrar a atenção na noite desta quarta-feira (1°) e durante a manhã da quinta-feira (2). Isso porque um caminhão tombou no km 194, próximo da Casa Bucco, no perímetro que pertence a Bento Gonçalves.

O acidente aconteceu na noite da quarta, por volta das 19h30min. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo está tombado na rodovia, reduzindo o trânsito para meia pista.

O Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves também esteve no local, trabalhando na limpeza da pista, já que parte do combustível do caminhão esparramou pela rodovia.

O fluxo deverá seguir assim durante a noite e pela manhã da quinta, quando o caminhão será removido do local. Dessa forma, os comboios que circulam pela Serra das Antas poderão ter atrasos nos horários pré-estabelecidos.

O motorista teve ferimentos leve e foi encaminhado para atendimento em Bento Gonçalves.