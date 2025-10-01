Geral

Atenção, motorista! 
Caminhão tomba na BR-470 e deixa trânsito em meia pista; fluxo no local deve seguir assim até a manhã de quinta-feira 

O acidente aconteceu próximo da Casa Bucco, no perímetro de Bento Gonçalves. Horários de saída dos comboios previstos para a noite da quarta-feira (1°) e da manhã da quinta-feira (2) poderão sofrer atrasos, isso porque o veículo só será retirado da rodovia na manhã da quinta  

