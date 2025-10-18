"Calculo prejuízo de R$ 15 mil": lancheria tem parede destruída após acidente de trânsito em Caxias

Citroen Air Cross colidiu com um Ford Focus, que acabou atingindo a estrutura da Lancheria São José. Luca Roth / Agencia RBS

Um acidente de trânsito entre dois carros na noite da sexta-feira (17) destruiu a parede da fachada de um estabelecimento comercial no bairro São José, em Caxias do Sul.

Segundo a Brigada Militar (BM), por volta das 22h50min, um Citroen Air Cross colidiu com um Ford Focus, que atingiu a estrutura da Lancheria São José, na esquina das ruas Moreira César e Giácomo Zatti. Ninguém se feriu.

O sócio-proprietário, Luiz Carlos Indicatti, 71 anos, tentava organizar o comércio na manhã deste sábado (18). Ele conta que estava em casa, em outro bairro, durante o ocorrido, quando um amigo telefonou e disse que o "estrago tinha sido feio".

Recolhendo entulhos com uma pá, na parceria de clientes, Indicatti ainda contabiliza os prejuízos:

— Os motoristas disseram que não têm culpa. Quem tem culpa sou eu, então? São paredes antigas que foram destruídas. Para refazê-las, com porta de vidro, cobertura... Calculo um prejuízo de R$ 12 mil a R$ 15 mil. Vamos ter que dar um jeito.

Apesar do acidente, ninguém se feriu, conforme a BM. Luca Roth / Agencia RBS

O comerciante diz que a lancheria funciona há mais de 50 anos, e que é comum presenciar acidentes naquela esquina.