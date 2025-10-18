Geral

"Calculo prejuízo de R$ 15 mil": lancheria tem parede destruída após acidente de trânsito em Caxias

Sócio-proprietário Luiz Carlos Indicatti, 71 anos, recolhia destroços do estabelecimento na manhã deste sábado, em esquina do bairro São José

Luca Roth

