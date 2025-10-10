Cadela é resgatada após quatro dias desaparecida no interior de Bento Gonçalves 

Uma cadela foi resgatada de um paredão de pedra de quase 80 metros, após quatro dias desaparecida no interior de Bento Gonçalves. O animal foi localizado sem ferimentos graves na manhã desta sexta-feira (10), na comunidade de Tuiuty.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o dono da cadela Kiara a procurava desde o início da semana e acionou a equipe nesta sexta depois que vizinhos das proximidades ouviram latidos na região. O local era de difícil acesso, sendo necessário o acesso por corda, em uma descida de aproximadamente 80 metros.
Quando os bombeiros encontraram Kiara, ela estava debilitada devido ao tempo presa no local, mas não tinha ferimentos graves. No total, foram quase quatro horas da operação de resgate.