Cadela é resgatada após quatro dias desaparecida no interior de Bento Gonçalves 

Kiara e sua equipe de resgate Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma cadela foi resgatada de um paredão de pedra de quase 80 metros, após quatro dias desaparecida no interior de Bento Gonçalves. O animal foi localizado sem ferimentos graves na manhã desta sexta-feira (10), na comunidade de Tuiuty.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o dono da cadela Kiara a procurava desde o início da semana e acionou a equipe nesta sexta depois que vizinhos das proximidades ouviram latidos na região. O local era de difícil acesso, sendo necessário o acesso por corda, em uma descida de aproximadamente 80 metros.

