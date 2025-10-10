Geral

Final feliz
Notícia

Cadela é resgatada após quatro dias desaparecida no interior de Bento Gonçalves 

O fato foi registrado na comunidade de Tuiuty na manhã desta sexta-feira. O animal foi salvo sem ferimentos graves

Renata Oliveira Silva

