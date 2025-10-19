Geral

No verão
Notícia

Cadastro para utilização da Piscina Pública de Farroupilha começa na próxima quinta-feira

Carteirinhas de acesso ao local devem ser feitas presencialmente no Departamento de Esportes, junto aos Pavilhões do Parque Cinquentenário

Gabriela Alves

