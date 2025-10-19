Cadastro para utilização da Piscina Pública de Farroupilha começa na próxima quinta-feira

Piscina Pública de Farroupilha está localizada junto ao Parque dos Pinheiros. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A partir de quinta-feira (23) estará aberto o período de cadastro para a confecção das carteirinhas de acesso à Piscina Pública de Farroupilha, localizada junto ao Parque dos Pinheiros.

O cadastro deve ser feito presencialmente no Departamento de Esportes, junto aos Pavilhões do Parque Cinquentenário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min. O valor para a temporada de verão é de 10 Unidades Municipais de Referência, o equivalente a R$ 63,90.

Documentos necessários

Para o cadastro, é necessário apresentar CPF, uma foto 3x4 atual e um comprovante de endereço. Para menores de 18 anos, é necessário apresentar a certidão de nascimento, além dos outros documentos, e estar acompanhado de um responsável.

Para o primeiro acesso à piscina é necessário apresentar o comprovante de pagamento e carteirinha. A realização do exame médico não é obrigatória.

