BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, tem horários com bloqueio total a partir desta terça

A partir desta terça-feira (21), o sistema de comboio que guia o trânsito pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá horários com interrupção total. O motivo é a execução de obras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os serviços vão envolver grande movimentação de materiais e equipamentos, provocando os bloqueios no fluxo.

As alterações devem ocorrer até sexta-feira (24). A cada dia, o sentido Bento Gonçalves-Veranópolis sofre interdição da passagem das 10h30min às 16h; enquanto, para o lado oposto, a interrupção estipulada é entre 11h30min e 17h.

A recomendação das autoridades é utilizar como alternativa, nestes momentos, a rota por Cotiporã, que também opera com restrição, sendo permitida apenas a circulação de veículos leves e com até dois eixos.

Confira os horários

Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis

6h às 6h30min — sistema de comboio

8h às 8h30min — sistema de comboio

10h às 10:30min — sistema de comboio

10h30min às 16h — interdição total

16h às 16h30min — sistema de comboio

18h às 18h30min — sistema de comboio

20h às 20h30min — sistema de comboio

22h às 22h30min — sistema de comboio

Sentido Veranópolis - Bento Gonçalves

7h às 7h30min — sistema de comboio

9h às 9h30min — sistema de comboio

11h às 11h30min — sistema de comboio

11h30min às 17h — interdição total

17h às 17h30min — sistema de comboio

19h às 19h30min — sistema de comboio

21h às 21h30min — sistema de comboio