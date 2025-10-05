Geral

Susto
Notícia

Veja o vídeo: Bombeiros usam técnicas de rapel para resgatar gato de apartamento no 7º andar em prédio de Caxias do Sul 

O fato aconteceu na tarde deste domingo, em um condomínio do bairro Lourdes. O animal não sofreu ferimentos graves

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS