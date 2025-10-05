Veja o vídeo: Bombeiros usam técnicas de rapel para resgatar gato de apartamento no 7º andar em prédio de Caxias do Sul 

A equipe de bombeiros utilizou técnicas de rapel para salvar o animal Gabriela Alves / Agencia RBS

Um gato foi resgatado de um apartamento do 7º andar de um condomínio no bairro Lourdes, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (5). O animal foi salvo sem ferimentos graves pelos bombeiros, que usaram técnicas de rapel.

De acordo com as informações dos vizinhos, eles viram o animal pendurado pela pata na tela de proteção do apartamento e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar. Por volta das 18h, uma equipe chegou no local e iniciou o processo de resgate.

Enquanto acontecia o salvamento, os moradores organizaram uma espécie de rede, com lençóis, para caso o gato caísse. O animal foi resgatado sem ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento veterinário. A tutora não estava na residência na hora do ocorrido.

Veja o vídeo