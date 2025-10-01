Geral

Dia de São Francisco de Assis
Notícia

Bênção dos animais ocorre neste sábado em Caxias do Sul

Será no estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Participantes poderão contribuir com doações de leite ou alimentos, que serão destinados à Associação Mão Amiga

Pablo Ribeiro

