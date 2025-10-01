Bênção dos animais ocorre neste sábado em Caxias do Sul

Cerimônia ocorre anualmente e celebra o legado de São Francisco, patrono da ecologia e dos animais. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste sábado (4), Dia de São Francisco de Assis, a Igreja dos Capuchinhos (Paróquia Imaculada Conceição) promove a tradicional bênção dos animais, em Caxias do Sul. Entre 9h e 12h, tutores poderão levar seus bichinhos de estimação até o estacionamento da paróquia, na Rua General Sampaio, no bairro Rio Branco, para participar.

A cerimônia, que ocorre anualmente, celebra o legado de São Francisco, conhecido como patrono da ecologia e dos animais. O frei Jaime Bettega destaca que o gesto simboliza a busca pela harmonia entre todos os seres da criação:

Leia Mais Arcebispo metropolitano de Porto Alegre celebra missa neste domingo na Catedral de Caxias

— A festa de São Francisco de Assis é um convite para olharmos a obra da criação como um todo e fazermos acontecer uma integração cada vez maior. A fraternidade universal, a harmonia entre todos os seres, foi o sonho de Francisco. Ao abençoar os animais, atualizamos esses gestos de paz e convivência.

Além de levar seus pets, os participantes são convidados a contribuir com doações de leite ou alimentos, que serão destinados à Associação Mão Amiga, entidade que atua no auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Professores do Curso de Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a unidade móvel do Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET) também vão participar da ação religiosa para prestar orientações a tutores sobre cuidados com os pets. Durante a bênção, a secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) promoverá uma feira de adoção.

Também haverá o lançamento do Mural do Cântico das Criaturas, no muro do Museu dos Freis Capuchinhos, que contará com a participação do tenor Giovanni Marquezelli, a partir das 9h.