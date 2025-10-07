Geral

Aventura na Serra
Notícia

Banho de Floresta e Trekking das Cascatas: conheça os novos passeios na Cascata do Caracol, em Canela

As novidades começaram a funcionar nessa semana e são voltadas para quem gosta de paisagens naturais e para quem quer saber mais sobre a história e cultura da região

Carolina Klóss

