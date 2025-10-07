Banho de Floresta e Trekking das Cascatas: conheça os novos passeios na Cascata do Caracol, em Canela

As novidades começaram a funcionar nessa semana e são voltadas para quem gosta de paisagens naturais. Brocker / Divulgação

A Serra ganhou mais duas opções de passeio ao ar livre: o Banho de Floresta e o Trekking das Cascatas, no Pé da Cascata do Caracol, no interior de Canela. Oferecidos pela Brocker Turismo, eles começaram a funcionar nessa semana e são voltados para quem gosta de paisagens naturais e de saber mais sobre a história e cultura da região. Nas duas atividades pela mata nativa, o visitante segue os passos dos primeiros moradores da região do Caracol e são convidados a viver as emoções dos imigrantes que povoaram o Vale da Lageana.

O Trekking das Cascatas é um percurso de sete quilômetros que liga as cidades de Gramado e Canela, passando, claro, pela Cascata do Caracol e pela Cascata da Lageana. Ele é conduzido por guias especializados em turismo de natureza e inclui uma mochilinha personalizada, acompanhada de lanche (em média, dependendo do ritmo do grupo, esse passeio dura cerca de 4h). A trilha é leve, demarcada com toras e cavacos de pinus e com corrimões de madeira. Ao longo do trajeto, placas dão informações sobre a vasta vegetação local. O trekking, mesmo considerado leve, é voltado para maiores de 15 anos e é preciso ter o mínimo de condicionamento físico. Não precisa ser atleta, mas o visitante precisa estar acostumado a caminhadas mais intensas.

O Trekking das Cascatas é um percurso de sete quilômetros que liga as cidades de Gramado e Canela. Brocker / Divulgação

O passeio tem saída programada sempre às 8h, uma vez por mês, somente no segundo domingo. Para ser realizado, é preciso ter a inscrição de, no mínimo, 10 participantes. É obrigatório, claro, a utilização de calçados fechados e roupas confortáveis.

Já o Banho de Floresta é inspirado no shinrin-yoku, prática japonesa que alia uma experiência com respiração, contemplação e meditação em meio à natureza. Os visitantes são conduzidos a momentos de respiração guiada e meditação no deck em frente da base da Cascata do Caracol. Depois da caminhada e do momento de pausa, o passeio é finalizado com um café da manhã no meio da natureza mesmo. O Banho de Floresta ocorre de outubro a abril - muito em função do clima.

— Estes roteiros são mais do que passeios: são oportunidades de desacelerar, respirar fundo e se conectar com a nossa região de um jeito único e transformador — explica Any Brocker, CEO da Brocker.

Serviço

O quê: Trekking Pé da Cascata

Quanto: a partir de R$ 198 por pessoa

O quê: Banho de Floresta

Quanto: R$ 298 por pessoa (à venda a partir desta terça, dia 7)

Mais informações: www.brockerturismo.com.br.

A Cascata do Caracol

A cascata que é o "pano de fundo" do Trekking e do Banho de Floresta tem muita história. Por alguns anos ela chegou a se chamar Cascata Wasen, assim nomeada pelo então proprietário, e era tratada como lenda quando o casal de alemães Guilherme e Barbara Wasen chegou à área à época conhecida por Campestre Canella, vindo de Novo Hamburgo atrás de um clima mais parecido com o do país europeu. Fato é que a queda d'água não apenas existia, como ao seu redor deu-se, nas décadas seguintes, o crescimento da vila que marcaria o início da ocupação de Canela.