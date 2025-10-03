Geral

Saúde
Notícia

Banco de leite materno do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, tem estoque crítico e precisa de doadoras

Atualmente, pouco menos de 18,7 litros estão disponíveis para utilização. Volume é suficiente para alimentar os bebês internados na UTI Neonatal apenas pelos próximos seis dias

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS