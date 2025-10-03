Banco de leite materno do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, tem estoque crítico e precisa de doadoras

Serviço funciona todos os dias, das 8h às 18h. Tacchini Saúde / Divulgação

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, emitiu um alerta em função da queda nos estoques do seu Banco de Leite Humano. No momento, pouco menos de 18,7 litros estão disponíveis para utilização, volume suficiente para alimentar os bebês internados na UTI Neonatal apenas pelos próximos seis dias.

Atualmente, o Banco de Leite do Tacchini tem apenas uma doadora ativa em Bento Gonçalves e outra em Carlos Barbosa.

Quem pode doar

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite. O processo para doar é simples: no último trimestre de gravidez, a gestante realiza os exames necessários para garantir a segurança de todos e a qualidade do leite doado. Em mais de 90% dos casos, basta entrar em contato com o banco de leite após o nascimento do bebê para receber as orientações e iniciar a doação, que pode ser feita sem sair de casa.

— O leite materno é um alimento insubstituível, especialmente para os bebês prematuros internados na UTI Neonatal. Ele oferece todos os nutrientes de que necessitam, além de anticorpos e fatores de proteção que reduzem significativamente os riscos de infecções e outras complicações — descreve a nutricionista do Banco de Leite do Tacchini, Graziela Zortéa.

Como realizar a doação

Coleta em domicílio: para garantir praticidade, o hospital viabilizou a coleta em domicílio. Nesse caso, a mãe retira e armazena o leite em recipientes específicos. Uma vez por semana, o recolhimento e transporte das doações é realizado a partir da parceria com o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves e com o 6º BCom.

As mães também podem fazer suas doações comparecendo ao Banco de Leite, que possui estrutura completa para auxiliar na coleta. O espaço funciona todos os dias, das 8h às 18h.

O Hospital Tacchini viabiliza por conta própria a coleta de leite materno em domicílio em cinco outros municípios da região: Flores da Cunha, Caxias do Sul, Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (54) 3055-0303, pelo e-mail: bancodeleite@tacchini.com.br ou pelo WhatsApp (54) 99237-1842.

Recomendações para a doação de leite materno

Recipiente

Utilizar vidros de café, retirando o papelão de dentro da tampa.

A tampa do vidro não pode ser metálica.

Lavar com detergente neutro.

Enxaguar com água corrente.

Ferver o vidro e a tampa por 15 minutos.

Deixar o vidro de cabeça para baixo sobre um pano limpo para secar naturalmente.

Fechar o frasco após a secagem e guardar em local limpo.

O vidro também pode ser emprestado pelo Banco de Leite do Hospital Tacchini.

Antes da coleta

Cobrir o cabelo com uma touca e usar máscara cobrindo o nariz e boca.

Higienizar as mãos e as mamas com água corrente e secar com uma fralda limpa.

Esgotar as mamas, desprezando os primeiros jatos de leite.

Seguir esgotando as mamas no frasco esterilizado.

Se for retirar o leite com auxílio de uma ordenhadeira, importante ferver por 15 minutos todas as partes que têm contato com o leite e com o seio.

Deixar secar naturalmente.

Para a higiene das mamas, basta apenas o banho diário.

Não utilize creme ou óleos perfumados nesta região.

Armazenamento do leite

Armazenar no freezer ou congelador até o 10º dia.

É possível guardar todos os leites coletados durante 10 dias no mesmo vidro, basta usar uma xícara limpa e fervida na hora da coleta. Após a ordenha, juntar o leite coletado com o leite já congelado. O leite vai formar várias camadas. É importante observar que o leite deve ser levado para o Banco de Leite antes de completar 10 dias, para ser pasteurizado.

Colocar uma etiqueta no frasco onde deve constar nome completo, data de nascimento, data e hora primeira coleta, data de nascimento do bebê.