Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, ficará com meia pista bloqueada até o final da semana

A Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, está parcialmente bloqueada, a partir desta terça-feira (14), para a abertura de buracos no canteiro central. Os trabalhos, para instalação do túnel com a iluminação de Natal, são realizados entre as ruas Dr. Montaury e Feijó Jr, em uma pista da via.
De acordo com a secretaria da Gestão Urbana, as obras estão previstas para terminar na sexta-feira (17); no sábado (18) se iniciará a concretagem para a instalação das estruturas do túnel de led.
As equipes estão trabalhando por quadras e, quando o trabalho é concluído, o trânsito é liberado.
A estrutura de led foi planejada sob medida pela Enel, uma das controladoras do consórcio Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública da cidade. A instalação é responsabilidade da concessionária, que subcontratou uma empresa para a instalação, e que está sendo acompanhada pela Secretaria de Gestão Urbana.
O túnel de led não será retirado após o Natal.