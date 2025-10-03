Autonomia, modernização e responsabilidade: o que faz com que os jovens permaneçam no campo e cultivem o legado familiar

Isadora Camêlo, de 22 anos, teve apoio da família para implantar novas tecnologias na propriedade em Vila Oliva. Ulisses Castro / Agencia RBS

Manter os jovens no campo é um desafio permanente na agricultura familiar. A falta de perspectivas, o trabalho pesado e atrativos dos centros urbanos reduzem a mão de obra nas propriedades rurais. Há 10 anos, no interior de Caxias do Sul, surgiu a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (EfaSerra) como uma alternativa para mudar essa realidade.

Instalada em São Pedro da Terceira Légua, a instituição oferece Ensino Médio integrado ao Técnico em Agropecuária, unindo teoria e prática pelo método da Pedagogia da Alternância: os alunos intercalam períodos de internato na escola e de vivência do aprendizado nas propriedades.

Escola privada, de caráter comunitário, mantida por uma associação de pais, a EfaSerra já impactou centenas de famílias da região. A proposta vai além de capacitar: a instituição tem como objetivo promover a formação integral dos jovens e o desenvolvimento do meio onde estão inseridos, além de formar uma consciência coletiva sobre a situação de seu próprio ambiente.

Com novas tecnologias, apoio da família e troca de experiências com outros jovens com as mesmas perspectivas, egressos decidem permanecer no campo, contribuindo com a agricultura, pecuária e a agroindústria na Serra.

"O trabalho é difícil. A gente traz tecnologia para facilitar a nossa mão de obra"

O período na EfaSerra foi crucial para a estudante de medicina veterinária Isadora Camêlo, de 20 anos. Hoje, ela administra a queijaria da família, na Linha Invernada, em Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul. Mas antes dos estudos na escola agrícola, tinha dúvidas se queria ou não permanecer no campo.

— Antes eu não tinha a vontade de ficar na propriedade. A escola me trouxe essa vontade de permanecer aqui. E me trouxe mais vontade também de ter mais responsabilidades dentro da propriedade. Então, eu acabei decidindo ficar. Eu decidi que eu queria continuar e junto comecei a fazer a faculdade, porque eu sempre penso que a gente não pode só trabalhar, mas também trazer o conhecimento para que a gente possa melhorar as coisas dentro da propriedade — conta.

Assumir responsabilidades no dia a dia foi importante para que Isadora sentisse que a escolha de permanecer no campo foi a correta. Além disso, o apoio e abertura dos pais a novas ideias foram pontos importantes nessa trajetória.

— Uma das coisas mais importantes é os pais estarem abertos para receber novas ideias e deixar o jovem a tomar essa responsabilidade. Não adianta de nada o jovem estudar, tentar trazer ideias para a propriedade e os pais não aceitarem. Por isso que os jovens acabam saindo do campo. O trabalho é difícil. Então a gente acaba trazendo tecnologia para facilitar a nossa mão de obra — explica Isadora.

No caso dela, os pais, inclusive, aceitaram investir em um Galpão Free Stall, uma estrutura de confinamento para vacas leiteiras onde cada animal tem uma baia individual, forrada com materiais confortáveis e secos, para descanso e movimentação livre. A instalação dessa estrutura foi o trabalho final de pesquisa da estudante na EfaSerra.

— Meus pais têm a cabeça mais aberta em querer inovar. Eles sempre tinham ideias, mas como a gente (ela e os irmãos) também foi incentivando e dando ideias, eles também pegaram isso e quiseram implementar. Esse envolvimento que a gente tem, em dar uma ideia e mostrar que está empenhado, é um incentivo para eles perceberem que dá para investir, que vai ter continuidade — analisa.

"O serviço, apesar de todos os empecilhos, risco e dificuldades, é gratificante"

A confiança da família também foi importante para o jovem agricultor Artur Cantele, de 22 anos, decidir ficar no campo e seguir com a propriedade da família na 6ª Légua, em Caxias do Sul. Lá, cultivam frutas como caqui, maçã, pêssego e ameixas.

A escolha de permanecer no campo foi natural, já que ele representa a terceira geração da família a seguir com o negócio.

— Já cheguei a cogitar trabalhar com outra coisa quando era pequeno, mas eu olhei em volta, para tudo que já tinha sido construído. E o serviço, a safra, apesar de todos os empecilhos, o risco e as dificuldades, é gratificante. Tu ver a produção depois de pronta, o que tu conseguiu realizar... Acabou que eu peguei gosto e sempre me foquei nisso — conta o produtor.

Atualmente, as frutas são vendidas para mercados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. As safras das frutas cultivadas se intercalam nas épocas do ano.

Em novembro, iniciam a colheita do pêssego, até meados de dezembro, quando se inicia a da ameixa. Em janeiro e fevereiro, da maçã. E em março e abril, do caqui. Ou seja, o trabalho quase nunca para.

— Às vezes, a gente contrata mão de obra, principalmente para a colheita, mas a maioria do serviço ainda é familiar. A gente sempre considera que, antigamente, o trabalho era muito mais braçal, apesar da fruticultura ainda ser bastante manual. Hoje tem tesoura elétrica, mas ainda é a pessoa que poda, não é mecanizado. A colheita ainda é muito manual, mas a gente tem que pensar que antigamente era muito mais pesado. Hoje tu consegue mecanizar muitos processos, então facilita — observa.

Para se qualificar e conhecer jovens com as mesmas perspectivas, Artur buscou a Escola Agrícola para o Ensino Médio. Para a propriedade da família, levou o conhecimento adquirido em sala de aula, mas também a troca de experiências com os colegas.

— É interessante, porque tu aprende novas coisas, novas práticas, vê novos manejos, formas de se conduzir, trabalhar e muito envolvimento com os outros jovens que estão lá. A troca de informações e experiências é muito produtiva — analisa o jovem.

Com o contato com outros jovens e a qualificação acadêmica e prática, Artur considera que é possível trazer o debate sobre inovação para o ambiente familiar.

— É debatido, porque eles (pais e avós) têm muito mais experiência e vivência. Então, a gente debate como poderia ser, se é válido, se não é, se dá para trazer essa inovação. Algumas vão sendo implantadas, outras a gente vai deixando engavetado, conforme vai dando — diz.

"Sempre vi a minha propriedade como uma oportunidade"

Aos 18 anos, Fabrício Smiderle viveu um dos maiores desafios à frente da Salumeria Smiderle, de Nova Pádua. Foi o responsável por apresentar a agroindústria familiar na última edição da Expointer, em Esteio, entre agosto e setembro.

— Eu sempre tive essa vontade de continuar no campo. Eu sempre vi a minha propriedade como uma oportunidade, mas lógico que isso também não dependia só de mim. Dependia também de como meus pais viam isso. A decisão de ficar no campo não vem só da parte do jovem em si, mas que a família ajuda, apoia, incentiva a continuar no campo — afirma.

A salumeria é uma aposta recente da família, há cerca de quatro anos. Na agroindústria, produzem embutidos de suínos, como copa, salame e bacon. Antes disso, trabalhavam também com agricultura. Por isso, Fabrício sempre esteve em contato direto com a vida no campo.

— Eu trabalhava na colônia, porque além da empresa, a gente tem parreirais. Inclusive, agora, aqui onde está a empresa, fui eu que ajudei a limpar a área, porque, antigamente, era mato. Ajudei a levar embora madeira, lenha, sujeira. Primeiro trabalhei na colônia, pra depois vir pra cá. Foi desafiador para a família em geral. Porque é uma vida toda trabalhando com planta e agora trabalhar com carne é bem diferente, mas a adaptação veio — conta.

Hoje, Fabrício trabalha em quase todos os setores da Salumeria. Desde a matéria-prima, produção, financeiro e mais recentemente em vendas. E o trabalho como vendedor teve uma estreia desafiadora, justamente na maior feira agropecuária da América Latina.

— A experiência foi muito boa. A parte de venda é boa, lidar com o público. E a gente aprende a se relacionar com outras empresas do nosso e de outros ramos — orgulha-se.

Também ex-aluno da EfaSerra, Fabrício aponta que, durante os estudos, pôde colocar em prática vários dos ensinamentos da instituição.

— Junto do estudo, eu estava trabalhando aqui na empresa e na colônia. No tempo que eu estudava, eu conseguia pôr em prática na propriedade. Esse foi um dos motivos da escola ter ajudado bastante, inclusive no meu objetivo de conseguir responsabilidade dentro da propriedade e ser mais autônomo — analisa.