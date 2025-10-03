Geral

Legado preservado
Autonomia, modernização e responsabilidade: o que faz com que os jovens permaneçam no campo e cultivem o legado familiar

A capacitação, o estudo e a troca de experiências com outros jovens com as mesmas perspectivas são peças chave para determinar a permanência dessas pessoas no campo. Em Caxias do Sul, há 10 anos, a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (EfaSerra) é uma das opções para qualificar esses jovens

Gabriela Alves

