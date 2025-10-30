Associação Mão Amiga lança campanha de Natal para presentear crianças, em Caxias do Sul 

Entrega dos brinquedos será feita em 14 de dezembro, durante a Festa de Natal promovida pela entidade. Arquivo Mão Amiga / Divulgação

A contagem regressiva para o Natal já começou. Nesta semana, a Associação Mão Amiga lançou um projeto solidário para arrecadar doações e comprar brinquedos para 320 crianças atendidas pela iniciativa.

A ação chamada de Projeto Mão Amiga convida a comunidade a doar R$ 55 pelo site Sympla. O valor arrecadado será usado na compra de brinquedos na empresa GGB Plast, que serão distribuídos na grande Festa de Natal, que ocorrerá em 14 de dezembro.

Além da plataforma online, as doações poderão ser feitas através de um QR Code, que será divulgado em pontos estratégicos de Caxias do Sul através de cartazes.

— Queremos que cada criança viva a emoção de receber um presente e sinta que ela é vista, lembrada e cuidada. Um gesto de amor é capaz de transformar o Natal e o futuro de uma criança — ressalta José Eduardo Berto, presidente do Mão Amiga.

Informações sobre o projeto podem ser obtidos pelos contatos (54) 3223-5420 e (54) 99142-8223 ou pelo site da associação.



