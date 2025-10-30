Geral

Associação Mão Amiga lança campanha de Natal para presentear crianças, em Caxias do Sul 

Para participar, basta fazer uma contribuição de R$ 55. O valor arrecadado será utilizado para comprar brinquedos e distribuir para as 320 crianças atendidas pelo projeto 

Pioneiro

