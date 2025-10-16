Geral

Assinada autorização para licitação do Aeroporto da Serra Gaúcha em Caxias do Sul 

O ato contou com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) nesta quinta-feira (16). A licitação deve ser publicada até o fim de outubro

Renata Oliveira Silva

