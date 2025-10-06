Após segunda-feira chuvosa, Serra deve ter tempo seco e mínimas de até 6ºC durante a semana

Ainda que o inverno já tenha se encerrado oficialmente há quase duas semanas, o frio insiste em permanecer na Serra. Depois de um fim de semana típico de primavera, com sol e temperaturas acima dos 20ºC, a semana se iniciou com chuva que antecipa dias mais frios em Caxias do Sul e região.
Nesta segunda-feira (6), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para todo o Estado que indica queda brusca de temperatura. A variação térmica pode ser de até 5ºC em um curto período de tempo.
A chegada do frio, de acordo com a previsão da Climatempo, será gradual a partir da tarde desta segunda-feira e tem o ápice previsto para a quarta-feira(8), quando podem ser registradas mínimas de 7ºC em Bento Gonçalves e 6ºC em Vacaria e Caxias.
Na quinta-feira(9), a massa de ar polar começa a perder força e as temperaturas retornam à casa dos dois dígitos, com mínimas de 10ºC previstas para Gramado e Canela.
O clima da semana, no entanto, é de tempo seco com a diminuição das nuvens a partir da noite desta segunda. A chuva deve retornar à região somente no próximo domingo.
Último frio?
Ao longo das próximas semanas, segundo a Climatempo, a variação térmica ainda será percebida, com a variação entre dias quentes e outros mais frios.
A ocorrência de temperaturas próximas aos 20ºC, no entanto, passa a ser mais comum a partir da segunda quinzena de outubro, quando finalmente o comportamento do clima deve estabilizar conforme as características das estações.