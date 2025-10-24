Após morte de educador social, casa de passagem em Caxias do Sul ficará fechada por tempo indeterminado

Nós foi inaugurado em junho, na Rua Garibaldi, no bairro Pio X, para acolher pessoas em situação de rua. Porthus Junior / Agencia RBS

O Núcleo de Olhar Solidário (Nós), em Caxias do Sul, ficará fechado por tempo indeterminado. A decisão foi informada na manhã desta sexta-feira (24) pela Fundação de Assistência Social (FAS), que coordena o espaço em parceria com a Fundação Caxias e o Mão Amiga.

A medida ocorre após o educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, ser encontrado morto dentro da casa de passagem, no último domingo (19). O Nós foi inaugurado em junho, na Rua Garibaldi, no bairro Pio X, para acolher pessoas em situação de rua.

— Não significa que não vamos reabri-la, mas nesse momento a opção foi mantê-la fechada — explica o presidente da FAS, Mauro Trojan.

Ele afirma que o município discute a elaboração de um protocolo intersetorial, envolvendo equipes de saúde e segurança, por exemplo, para implantação de novas diretrizes nas casas de passagem da cidade.

Enquanto isso, os usuários são redirecionados para os outros três serviços de acolhimento, por meio do Centro Pop Rua (São Francisco de Assis, PAS-RUA e Bom Samaritano).

Relembre o caso

Alves foi visto pela última vez na manhã do sábado (18), quando trabalhava no Nós. Ele estava no horário de intervalo e não retornou às funções, o que chamou a atenção dos colegas e deu início às buscas no estabelecimento. O corpo foi encontrado quase 24 horas depois, na manhã do domingo (19), em um banheiro no terceiro andar do prédio. A vítima apresentava um corte profundo na lateral do pescoço e outro na mão.

Um homem de 37 anos, que pediu desligamento espontâneo do acolhimento depois do desaparecimento de Alves, foi preso em flagrante ainda no domingo (19) pela Guarda Municipal, no bairro Primeiro de Maio, com manchas de sangue na roupa. O nome dele não foi divulgado.