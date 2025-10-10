Após encontrar divergências, MP pede nova perícia sobre caso de caminhão dos Bombeiros envolvido em acidente com seis mortes na Rota do Sol

Acidente aconteceu no dia 26 de janeiro. Pedro Zanrosso / Agência RBS

O Ministério Público (MP) recebeu, no final de setembro, da Polícia Civil, novos elementos da investigação da colisão envolvendo um caminhão do Corpo de Bombeiros e um carro de passeio, ocorrida em janeiro, e que matou seis pessoas na Rota do Sol, na Serra. No entanto, a promotora de Justiça Dinamárcia de Oliveira solicitou, agora, mais uma perícia técnica e aguarda a apreciação judicial.

Segundo nota encaminhada pelo MP, a nova solicitação ocorre "após identificar divergências apontadas nos resultados dos primeiros pedidos de diligências solicitados inicialmente."

O acidente ocorreu em 26 de janeiro no km 12 da RS-486 (Rota do Sol), em Itati. Na ocasião, um Toyota Corolla e o veículo de resgate dos Bombeiros se chocaram.

O delegado foi contatado, no entanto, não respondeu. Já o Instituto Geral de Perícias, em nota, afirmou que "atendeu todas as solicitações que foram feitas pelas autoridades até o momento".

As vítimas

Duas das vítimas do acidente foram os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão. No carro, morreram Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Os cinco morreram na hora.