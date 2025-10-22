Geral

Rua Dr. Montaury
Notícia

Após colisão, carro invade calçada e derruba poste e placa no centro de Caxias; veja o vídeo

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM), ninguém se feriu. Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS