Após colisão, carro invade calçada e derruba poste e placa no centro de Caxias; veja o vídeo

Um carro invadiu uma calçada no centro de Caxias do Sul e causou danos em equipamentos públicos na manhã desta quarta-feira (22).
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM), que foi acionada para atendimento às 8h45min, houve uma colisão entre um Citroen C3 e um Fiat Cronos no cruzamento da ruas Pinheiro Machado e Dr. Montaury. Um dos carros teria passado no sinal vermelho, conforme a SMTTM.
Imagens de câmeras de monitoramento mostram que, na sequência, o C3 derrapa na Montaury e, ao subir na calçada, derruba um poste de iluminação pública e uma placa, além de entortar um banco. Só após isso o veículo para completamente.
O vídeo também flagra uma pessoa que iniciaria a travessia da rua, mas desiste ao ver o carro desgovernado pela via. Outro pedestre, que estava caminhando na calçada, dá passos para trás e leva as mãos à cabeça ao presenciar o veículo sobre a calçada a poucos metros de distância.
Apesar do susto, ninguém se feriu. O poste e a placa já haviam sido removidos no fim da manhã.