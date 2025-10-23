Geral

Após capotamento, motorista é atacada por enxame de abelhas e morre no interior de Vacaria 

Os pais da vítima foram acionados para auxiliar no resgate, mas acabaram sendo atacados pelos animais. A mãe recebeu atendimento médico e foi liberada. Já o pai foi encaminhado para a UTI, onde segue em estado grave

