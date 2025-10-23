Após capotamento, motorista é atacada por enxame de abelhas e morre no interior de Vacaria 

Acidente seguido por ataque aconteceu entre a Capela São Pedro a Capela Caravaggio, no interior da cidade. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Será sepultada no final da tarde dessa quinta-feira (23) Silvana de Fátima Bragança da Luz, 54 anos, vítima de um acidente de trânsito seguido por ataque de abelhas, no interior de Vacaria. A despedida dela ocorre desde às 13h, na Capela São Pedro, com posterior sepultamento no cemitério da família Portela, às 17h30min.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, que atendeu a ocorrência, Silvana estava dirigindo uma Ranger em uma estrada no interior de Vacaria, entre a Capela São Pedro a Capela Caravaggio.

No caminho, o veículo acabou saindo da pista e colidindo com uma área em que havia caixas com abelhas. Com o impacto, os animais saíram das caixas e atacaram Silvana. Segundo os bombeiros, ela foi picada centenas de vezes e acabou morrendo local. O corpo passará por perícia que irá indicar a causa da morte.

Ainda, os pais de Silvana foram acionados para socorrê-la. No entanto, o casal de 79 anos (pai) e 72 (mãe), também foram atacados pelos insetos. A mãe da vítima recebeu atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e já foi liberada. Contudo, o pai está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.

Silvana deixa os pais, cinco irmãos, o marido e dois filhos. As causas do acidente e da morte estão sendo investigados pela Polícia Civil.







