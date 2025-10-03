Apaixonada pela Fenachamp, ex-rainha de 89 anos guarda todos os cartazes da festa

Victória Accorsi Missiaggia guarda os cartazes de todas as edições da Fenachamp. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Garibaldi é considerada a Capital Nacional do Espumante, com 12 milhões de garrafas elaboradas por ano pelas 35 vinícolas da cidade. A bebida faz parte da rotina dos moradores e é motivo de muito orgulho — e de celebração: a Fenachamp – Festa do Espumante Brasileiro ocorre de sexta (3) a domingo, durante todo o mês de outubro

A aposentada Victória Accorsi Missiaggia é uma adoradora da Fenachamp. Aos 89 anos, ela acompanha atentamente e prestigia a escolha da rainha e das princesas da festa. Além disso, guarda os cartazes de todas as edições, desde a primeira, em 1981, até a deste ano, que ela já tem. Atrás de cada um deles tem o nome da corte e do presidente para não esquecer.

Leia Mais Com expectativa de 22 mil litros de espumante a serem consumidos, Fenachamp abre nesta quinta em Garibaldi

Para a história seguir viva, Victória passou a missão de guardar os próximos cartazes da festa para a sobrinha, a professora Eloísa Missiaggia Eccker:

— Eu decidi porque a idade vem chegando, não sei quantas eu vou assistir ainda, quais vou poder acompanhar. Então resolvi entregar meu legado pra ela, que ela continue.

— Me sinto bastante honrada de receber essa incumbência, porque eu sei que é uma coisa bem importante pra ela, e pra mim também é — diz Eloísa.

Sobre a estrela da festa, Victória revela:

— Eu gosto do brut, do moscatel não.

O carinho que ela tem pela festa e pela bebida é compartilhado pela maioria dos moradores de Garibaldi.

— Nós não precisamos comprar espumante importado, nós temos aqui. Sou bastante bairrista, eu só compro coisa daqui, nós temos uma qualidade que não tem comparação — defende Eloísa.

O enólogo Gilberto Pedrucci endossa o discurso:

— A cidade de Garibaldi respira espumante. Eu não acredito que haja outro lugar, pelo menos no Brasil, onde o espumante esteja tão presente na vida das pessoas. Aqui, nossos jovens, nas festas, bebem espumante. Vemos as pessoas bebendo espumante em casa, recebemos amigos: a primeira coisa que fazemos é servir espumante para quem chega.

Pedrucci lembra, ainda, da história da bebida que também é marcante para a cidade:

— Em Garibaldi se produziu o primeiro espumante, por meio da Peterlongo, em 1913 ou 1915, pelo método tradicional champenoise, como é feito na região de Champagne, na França. Depois, em 1951, se não me falha a memória, chegou outra empresa que trouxe o método charmat, que é a fermentação em tanques. Garibaldi foi a primeira produtora de espumante moscatel, na década de 1970/1980.

— Dos praticamente três mil prêmios internacionais em concursos que o Brasil conquistou com espumantes, mais de 1,1 mil estão com empresas que têm sua sede em Garibaldi. Então nós temos história, temos qualidade.

A primeira Fenachamp foi em 1981 e, ao longo dos anos, a festa ajudou a fortalecer o setor produtivo e a divulgar a bebida para todo o país, como conta Pedrucci:

— A festa, inicialmente, foi formatada num estilo de feira e festa; em um segundo momento a gente pensou melhor e resolveu fazer uma festa na nossa comunidade, pra região e para o Brasil.

Programe-se

O quê: Fenachamp – Festa do Espumante Brasileiro

Quando: de 2 a 26 de outubro (sextas, sábados e domingos, além da quinta-feira de abertura)

Onde: Parque da Fenachamp (Rodovia VRS 813, s/nº, bairro São Miguel, Garibaldi)

Horários:

Quinta (2/10) : 17h às 21h

: 17h às 21h Sextas: 18h às 24h

18h às 24h Sábados: 16h às 22h30min

16h às 22h30min Domingos: 11h às 20h

Ingressos: