Geral

Selo internacional
Notícia

Antônio Prado é reconhecida pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo

Município da Serra preserva a arquitetura original da imigração italiana e foi o único entre os oito brasileiros a conquistarem a distinção; cerimônia de premiação ocorreu em Huzhou, na China 

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS